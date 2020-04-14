孝子顧生病老母不出門　鄰居向派出所求救...內埔警掏腰包買餐盒應急　

▲屏東縣內埔警分局警員潘昀暄、李明耀自掏腰包買麵包送生病老嫗，再轉介公所等單位協助 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔警分局內埔所日前接獲田村有一戶家庭生計疑似出現困難，巡邏勤務警員潘昀暄、李明耀接獲消息前往瞭解後，發現係一對黃姓母子均因身體狀況較差，無法正常工作，且家中飲食等物資也所剩不多，潘員便先行自掏腰包購買麵包解決飲食上燃眉之急，並通報轉介內埔鄉公所及轄內慈善機構協助後續事宜。

▲▼員警買麵包致贈老嫗母子。

內埔所所長黃明宏表示，田村村民因連日來未見到村內一對母子出門採購日常生活用品，擔心是否發生狀況，遂至派出所請求協助。巡邏警員獲報前往訪視，發現發現80多歲的黃姓婦人近日身體不適在家休養，由兒子照顧生活起居，員警見婦人家中儲備食物不多，即自掏腰包至附近麵包坊購買餐盒提供止飢，並通報鄉公所社會課處理後續援助事宜，也向轄內慈善團體尋求援助，見潘員如此熱心，黃婦感動不已，頻向警方道謝。

分局長蔡耀順表示，潘等2員秉持人飢己飢之精神，提供黃婦即時援助並轉介相關單位，發揮員警溫馨熱心服務精神，也表現警方執行公務的專業，值得同仁學習；也呼籲民眾，家中高齡長輩生活起居應多加關懷，以免憾事發生。

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