自肅期間參加居酒屋歡迎會　神戶警署正副署長中鏢…派120人支援

▲新冠肺炎疫情爆發期間，日本東京多家居酒屋生意冷清。（示意圖／路透）
文／中央社
日本兵庫縣知事井戶敏三日前籲縣民「自肅」（自我克制），但神戶西警察署包括正副署長在內7人還是參加聚會，結果包括正副署長在內5人都確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。
日本讀賣新聞報導，兵庫縣警今天表示，發生群聚感染的神戶西警察署，其中50多歲的男性署長與副署長都確診感染。神戶西警察署從7日出現首名確診病例，至今已有10人確診。
神戶西警察署有約120人在家待命，兵庫縣警本部長加藤晃久說，將從縣警本部派遣約120人前往神戶西警察署支援，維持警署正常運作，努力讓居民安心。兵庫縣警為讓確診者專心接受治療，暫時先更換署長與副署長。
神戸西署長と副署長がコロナ感染 幹部らの歓迎会に参加https://t.co/zFf4ISoppG— 朝日新聞デジタル編集部 (@asahicom) April 13, 2020
県警警務課の藤原昌司管理官は「当時の状況下では感染拡大防止のため飲み会は人数を限定して開いていた。以後もほぼ毎日幹部会を開いており、感染経路は飲み会と断定できない」と話した。 pic.twitter.com/pKrqkIOVeP
根據縣警公布內容，神戶西警察署的署長是在12日出現發燒等症狀，副署長則是11日出現上述症狀；2人在接受檢查後都呈現陽性，症狀都屬輕微。在兵庫縣政府籲請民眾避免不必要及不緊急的外出氣氛中，署長跟副署長還是出席3月27日在居酒屋舉行的歡迎會；2人每天也跟目前已知確診同事因工作關係見面。
日本朝日新聞報導，兵庫縣知事井戶敏三3月19日呼籲，縣民能避免不必要及不緊急的外出與聚會；而神戶西警察署署長與副署長，3月27日出席一場7人聚會，其中5人感染。這場聚會除了署長與副署長，還有課長級以上5名署員，主要是因為3月26日人事異動，為歡迎繼任署長等人的歡迎會。