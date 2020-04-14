全球PC出貨量Q1年減10-12%　顧能：美國出貨量比去年同期小幅增加

▲蘋果電腦第一季出貨量下降。（圖／達志影像／美聯社）



記者陳心怡／外電報導

根據《9to5Mac》報導，國際研究機構IDC報告指出，2020年第一季全球PC出貨量比去年同期下降9.8%，達到5320萬台，不過顧能（Gartner）發布的初步資料相對樂觀，全球 PC 第一季出貨量減少 12.3% 至 5,160 萬台，為 2013 年以來最大單季降幅，而美國出貨量比去年同期小幅增加，但季比大減 30.2%。

IDC表示，雖然1月份的產能與過去幾年差不多，但2月和3月的停產導致整體供應減少。然而，隨著供應的減少，需求卻增加了，因為員工需要升級PC才能在家中工作，而消費者則在遊戲PC中尋求娛樂。

在PC當中，蘋果第一季出貨量下降了20.7%，從一年前的390萬台下降到今年的309萬台。IDC稱這是近年來最大的降幅之一，原因在於蘋果對中國大陸製造業的強烈依賴。

顧能的數據顯示2020年第一季全球PC出貨總量為5160萬台，較2019年第一季度下降12.3%。顧能估計，在全球範圍內，蘋果的出貨量比去年同期下降了6.2%，從2019年第一季的379萬台下降到2020年第一季的355萬台。不過在美國，顧能的數據顯示Mac出貨量從去年的134萬增長到今年的135萬。

整體而言，各廠商出貨排名大致穩定，聯想仍位居第一，惠普和戴爾緊追在後，三家公司合計市占率超過一半。

全球 PC 市場去年回春。根據顧能統計，2019 年全球 PC 出貨量總計 2.61 億台，比 2018 年增加 0.6%，是 7 年來首次成長。