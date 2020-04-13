蘋果AirPower有望復活！傳搭載A11晶片解決過熱問題

▲蘋果無線充電板AirPower計畫傳「被復活」。（圖／翻攝自官網）

記者陳心怡／外電報導

越來越多蘋果產品擁有無線充電功能，自2017年起，無線充電AirPower這個名字一直存在，但卻在2019年3月被宣布專案取消。不過，根據爆料達人Jon Prosser指出，蘋果工程師們正在測試一款代號為C68的AirPower無線充電板原型設備。蘋果在全新AirPower增加了A11晶片，解決了之前出現的過熱問題。

AirPower在2019年被取消的原因，網路上曾有不少流言。有的說是因為充電板的內部構造過於複雜不易量產，有的說是因為發熱嚴重有安全隱憂。之前在AirPower原型設備上，如果將Apple Watch 放在其他設備上同時充電，整個充電板會過熱，甚至爆炸。而通過增加A11晶片，全新AirPower 能將能量輸送到特定的線圈區域，並能動態地等待溫度下降後再輸入更多的能量，並防止過熱。

由於蘋果員工目前都是家中辦公，因此蘋果正將AirPower測試原型設備配送至工程師們的家中，負責全新AirPower開發的是蘋果共享和近距離技術團隊，而這支團隊主要負責設備之間的軟體通訊。

AirPower目前仍處於初期研發階段，這次究竟能不能順利上市發布，還是個未知數。