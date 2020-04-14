21歲護士拒「主管下班約吃」10天被FIRE　醫院︰請吃飯是職責範圍！

▲成都女護理師自爆拒絕吃飯被解聘。（圖／翻攝自紅星新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

成都醫大21歲女護理師爆出，因為拒絕主任邀請吃飯，因此被解雇，該名主任還傳訊息提醒，「做事學習可以慢，但是一定要領會領導並聽從領導的指示去做」，小莉認為自己因為不服從「潛規則」，所以被解聘。

綜合陸媒報導，小莉（化名）從3月15日開始在成都醫大醫院風濕科從事治療室護士職務，到7日被解聘時，連1個月試用期都還不到。她認為，原因是自己先前曾拒絕科室主要負責人詹姓主任吃飯邀約。

從聊天紀錄可見，詹主任3月26日曾發訊息表示，沒事的話，就一起吃個飯，就算小莉表示已經和朋友有約，但他仍要求朋友一起吃飯，最後仍然被拒絕了。過了10天左右，小莉就收到通知試用期過不了，要她有空去辦理離職手續。

小莉表示，自己上班20多天，和這位詹主任碰面時間很少，只有在面試、辦入職和離職的時候接觸過，而對於他給的「忠告」到解聘，都讓她覺得不公開、不透明「不管合不合格，也應該等到試用期滿了之後再評定吧」。

詹主任表示，解聘小莉與其拒絕邀約吃飯沒有關係，「我向科室護士長了解到她學習能力不行，我們認為她到了試用期也過不了，所以就提前解聘了。」成都醫大醫院一位崔姓院長聲稱，詹主任請員工吃飯是工作職責範圍，解聘小莉也是履行工作職責。

但小莉認為，「不管合不合格，也應該等到試用期滿了之後再來考核和評定啊。」而也有同事為小莉打抱不平，透露這不是第一次，「動不動就是這樣，之前那個妹子也是」。小莉離開醫院當天，見許多女生排隊等待面試，因此選擇把事情曝光。