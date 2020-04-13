入境可能先挨一針！　驗血+核酸檢測...揪出無感染症狀者

▲未來境大陸各省可能要挨針驗血，配合嚴格檢疫措施。（示意圖／取自Pexels）

記者任以芳／綜合報導

針對新冠肺炎（COVlD-19）疫情，北京持續加大力度管控。大陸國務院聯防聯控機制發布新消息，海關總署綜合業務司司長金海表示，未來，無症狀感染者是排查重點目標，除了基本核酸檢測，將加強驗血，雙重比對樣本，航空、水運、陸運檢疫措施會加更嚴格。

金海說，無症狀感染者給海關在口岸的檢疫排查工作，帶來了巨大的挑戰。針對健康申報卡和流行病學調查，有助於識別高風險人員，發現無症狀感染者。未來，核心聚焦在是否有接觸史的直接線索，對申報14日內有疫情輸入高風險國家和地區旅居時、接觸史及有症狀人員，100%實施流行病學的調查，加強轉機入境人員的流行病學調查。

▲大陸海關擴大檢疫，驗血加上核酸檢測等項目，雙重樣本找出無感染狀者。（示意圖／取自Pixabay）

另外，持續擴大採樣種類，提升陽性的檢出率。大陸海關1日起，將核酸採樣檢測的範圍全面覆蓋到所有入境旅客，最大限度的篩選出新冠病毒感染者。「針對預警發現的重點人員，採取鼻咽拭子、口咽拭子、血液樣本等聯合樣本，最大限度提升口岸的排查和檢出率。」

一些海關還通過與地方聯合採樣，雙實驗室聯合對比檢測的方式，降低假陰性的概率。一旦發現確忍，由地方轉移至指定醫院收治或隔離觀察14天，及時阻斷傳染源，形成閉環管理。大陸之前檢疫以基本核酸檢測為主，現在增加驗血等搭配項目，做到雙重樣本確認。

▲黑龍江中俄邊境小城綏芬河，俄羅斯境外移入病例激增，當地加大力度檢疫。（圖／翻攝 中新社）

目前，黑龍江中俄邊境的綏芬河小城，海關對入境交通工具100%登臨檢疫，對入境人員進行「五個100%檢疫措施」，實施體溫監測、驗核健康申明卡、實施核酸採樣檢測、流行病學調查，以及配合地方實施集中隔離。

遼寧省沈陽市也擴大無症狀感染者篩查，對所有境外入沈人員一視同仁，集中隔離14天，一律進行2次核酸檢測和1次血清抗體檢測。河南省7日起，對確診病例、疑似病例、無症狀感染者的密切接觸者以及武漢市來豫返豫人員，全部免費開展新冠肺炎核酸檢測和血清檢測。