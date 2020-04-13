大陸4600萬片「超薄口罩」遭查獲！關鍵原料用衛生紙…近乎透明狂滲水

▲大陸4600萬片「超薄口罩」原料竟是衛生紙。（圖／翻攝自封面新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

中國口罩業者趁疫情在歐美各國逐漸擴散的時候，加緊趕工生產並向重災區銷售口罩，卻被多國發現品質不符標準，引發全球質疑中國廠商大發災難財。日前，湖北省仙桃市更查出4600萬片不合格口罩，涉案金額上億人民幣。據悉，這些口罩的原料竟是使用了衛生紙。

據《封面新聞》報導，仙桃市從疫情爆發後，總共取締非法工廠達273家，扣押不合格的口罩甚至高達4600多萬片，涉案近人民幣1億元（約新台幣4.2億元），當地官方表示，因疫情期間，口罩原料熔噴布極為缺乏，不少不良生產商無法買到原料，就使用衛生紙等產品來製作。

影片中，工作人員把黑心口罩剪開發現，濾芯使用的布極其薄，甚至近乎透明。此外，黑心口罩的滲水情況也非常嚴重，相比之下，合規的口罩幾乎不滲水。

▲合規的產品用火是燒不燃的。（圖／翻攝自封面新聞）

日前，荷蘭衛生部宣佈，收回大約60 萬個從中國進口的口罩，原因是質量沒有達標。無獨有偶，芬蘭日前也向中國採購200多萬片外科手術用和防護型口罩，沒想到卻發現物資不符合醫用標準。實際上，稍早之前，中國也屢屢被傳出，出口的醫療物資有質量問題。

針對大陸部分出口醫療物資出現不合格問題，中國商務部外貿司一級巡視員江帆曾回應，「有些報導完全歸咎於中國產品品質不過關，實際上原因應該有多方面的，比如，中外產品的品質標準不同，還有使用習慣上存在差異，甚至使用者如果操作不當，也能引發品質的疑問。」

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