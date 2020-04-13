醫療口罩繼續列管到6月底　陳時中：N95及防護衣外銷考慮鬆綁

▲陳時中在13日疾管署記者會中宣布醫療口罩徵收期限延長到6月底。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者黃士原／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發後，政府1月31日開始徵收醫療用口罩，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中13日在記者會公布截至4月11日止，總計徵收了6億6873萬片，同時也宣布徵收期限延長到6月底。

除了繼續徵收醫療用口罩外，禁止出口政策一樣延長到6月底。不過陳時中在記者會中提到，關於N95口罩、防護衣或隔離衣的徵用及出口，可能會有彈性做法，在穩住自用足夠的前題下，讓廠商可以外銷，廠商也願意再去拼產能提升。

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陳時中還說，N95、防護衣或隔離衣可以外銷，與國際互通有無也不錯。

▲口罩徵收及配送統計數量。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

關於4月11日前徵收的6億6873萬片的口罩，其中3億4952萬片用在實名制1.0及2.0上面，醫療院所配發1億2708萬片，中央與地方政府機關配分別發了2836萬片、3320萬片，全國學校及考試配送了2150萬片，產業購買則是4800萬片。

另外，還有外科口罩戰備庫存2100萬片及在郵局的4007萬片（成人2504萬、兒童1503萬）庫存。

陳時中也表示，口罩徵收數字每個禮拜都會根據配送跟特別需求，統計數目可能會有所變動。