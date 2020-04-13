獨／居家隔離竟瞎了左眼！女躺床上看韓劇　打瞌睡...手機掉落砸中近失明

▲女子躺在床上滑手機卻遭手機砸中左眼。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名26歲的女子在3月期間待在家裡進行居家隔離，因為太無聊，不管白天還是睡前都會用手機觀看電視劇來打發時間，某天睡前仰躺在床上看韓劇，卻因為打瞌睡，導致手機砸中左眼，隔天出現視力模糊，幾乎接近失明狀態，趕緊求助眼科醫師，經檢查，女子的左眼出現黃斑部下出血與視網膜出血，所幸經過治療後，視力稍有好轉現象，但治療之路還相當漫長。

請繼續往下閱讀...

▲女子左眼出現嚴重的黃斑部下出血與視網膜出血。（圖／記者許宥孺翻攝）

收治這名女患者的眼科醫師洪啟庭指出，這名女子到院時主訴並無特殊眼科病史，但左眼視力突然嚴重降低，經安排初步檢查後發現，女子雙眼約300度近視，右眼可配鏡矯正到1.0，但是左眼只能矯正到0.01，也就是將近失明狀態，且雙眼立體感已經消失，而雙眼瞳孔反應與眼壓則是正常。

另外在散瞳後檢查眼底發現，右眼的視網膜、視神經均正常，但是左眼則出現嚴重的黃斑部下出血與視網膜出血與水腫，以視網膜光學斷層掃描檢查，發現黃斑部附近有嚴重水腫與黃斑部下方出現血塊。

▲黃斑部附近出現嚴重水腫與黃斑部下方緻密厚度的血塊聚集。（圖／記者許宥孺翻攝）

洪啟庭進一步詢問發病經過，女子才緩緩道出，因進行居家隔離時，白天會玩手機，晚上失眠時還會關大燈，在沒戴眼鏡下的狀態下玩手機，就在居家隔離結束前兩天，以仰躺姿勢使用手機看韓劇，看著看著就打了瞌睡，手中的蘋果手機直接正中左眼，因為眼睛實在太不舒服，所以才在居家隔離結束後就到醫院看診。

洪啟庭判斷，女子的左眼有嚴重黃斑部下出血，因此立即注射藥物止血消腫，並開立藥物。兩周後，女子到院回診，左眼視力將矯正後只回到0.05，洪啟庭認為，按照過往經驗，此類出血狀況可能不容易消失，甚至可能會結疤而形成永久性失明，治療之路還相當漫長。

手機已是生活中不可缺少的電子產品，洪啟庭提醒，每天使用手機的總時數，不要超過4小時，夜間在床上滑手機，最好坐起來，甚至背後貼著棉被，將可保持適當距離（至少40公分以上），盡可能開室內大燈，相對減少藍光對眼睛的傷害。

►他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

疫情衝擊！醫療量能處崩壞期 醫曝：基層診所面臨減診



妹妹哭「肉肉不見」 警變偵探找到！她淚謝：要帶寶貝去收驚



好心載他去國小同學家 找你一下午！警傻眼：那人就是你