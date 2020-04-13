高鐵評估第二波「平日時段」減班　立委要求尖峰時刻不砍

▲疫情衝擊運量，高鐵評估第二波減班計畫，為周一至周四平日時段。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

受到新冠肺炎（COVlD-19）疫情衝擊運量，高鐵日前宣布自4月18日至6月21日，每周五至周日離峰時段調減41班車次，減幅約4%。立法院交通委員會今（13）日上午審查鐵路法，高鐵表示，將評估第二波減班計畫，為周一至周四平日時段。

受疫情衝擊致民眾外出意願大幅降低，高鐵運量自2月起明顯下滑，尤其周末期間更為明顯。經通盤權衡市場供需及旅客需求，高鐵日前決定務實調整營運資源，以落實公司治理，減少周末之過剩運能供給，4月18日起至6月21日的周末離峰時段減班41班次，約佔每周總班次的4%。

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▲受疫情衝擊致民眾外出意願大幅降低，高鐵運量自2月起明顯下滑，尤其周末期間更為明顯。（圖／記者李毓康攝）

今日在立法院交委會中，高鐵表示，正在檢討周一至周四的平日時段減少班次，對此，交委會召委李昆澤也立即提醒，應嚴謹評估減班狀況、維持基本運量，保障通學通勤權益，尖峰時刻不宜減班，高鐵也同意朝此方向規畫。

高鐵表示，考量COVID-19疫情衝擊，公司持續檢討運能供給及旅客需求，希望在兼顧旅客便利性以及提供運能能夠充分滿足旅運需求的前提下，務實調整營運資源。惟相關調整幅度、配套措施及實施日期尚在進行規劃中。