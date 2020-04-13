　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北惜食分享餐廳「找到幸福咖啡店」　手機訂餐外送在家輕鬆訂購

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 新北惜食分享餐廳「找到幸福咖啡店」 手機訂餐外送在家輕鬆訂購。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北惜食分享餐廳「找到幸福咖啡店」，手機訂餐外送在家輕鬆訂購。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局規劃「惜食分享餐廳」計畫，位在基隆市彩虹屋的找到幸福咖啡店，老闆娘吳欣敏（亞文‧瓦旦）是基隆土生土長的泰雅族原住民，為了協助原民部落、農民銷售農產品，將地方特產與格外品融入餐點，開發多種特色料理，未來與農政單位合作，共同為臺灣農業發展盡一份心力。

「找到幸福咖啡店」，發想於希望客人來店裡用餐，享用健康、美味的食物，店裡堅持使用有機或無毒食材，並以低度加工為原則，如店內的焦糖漿、橙醬、陳皮片都是自製，甜點也走低糖路線，且選用有機糙米研磨製成的米穀粉取代麵粉，即使價錢較一般麵粉貴約12倍，吳欣敏說，為了客人的健康也值得，畢竟餐飲是良心事業。

▲ 新北惜食分享餐廳「找到幸福咖啡店」 手機訂餐外送在家輕鬆訂購。（圖／新北市農業局提供）

▲「找到幸福咖啡店」老闆娘吳欣敏（亞文‧瓦旦）。

吳欣敏表示，之前回臺中部落，發現農民因欠缺行銷推廣的能力，每每遇到量產、外觀不佳或價格崩盤時，僅能將農產品棄置於田裡，且許多原民部落因年輕人外漂工作，造成家庭隔代教養及小孩欠缺童年等問題，因此為了提升部落與農民經濟，以及抱持珍惜食物的理念。

吳欣敏善用巧思，開發多種特色料理，到各地輔導農民如何進行農產品簡單加工及建立粉絲專頁，未來也希望可與各級農政單位合作，共同推廣各地農特產品及米食餐點。目前正處疫情嚴峻時刻，為共體時艱並讓不方便出門，因此與外送平臺合作，讓民眾在家也能輕鬆訂購。

▲ 新北惜食分享餐廳「找到幸福咖啡店」 手機訂餐外送在家輕鬆訂購。（圖／新北市農業局提供）

▲「找到幸福咖啡店」店內用餐客人。

農業局長李玟表示，格外品因處理較費工，較不被市場接受，但其實它們的品質及營養與其他蔬果一樣。為避免食物浪費，本局方推動「惜食分享餐廳計畫」，希望媒合格外品到餐廳，減少食材浪費，以協助農民銷售農產品，並不讓農民辛苦白費。

「找到幸福咖啡店」位於基隆市中正路559號，連絡電話：02-2463-5660。詳情請參考「惜食分享餐廳」Facebook粉絲專頁。也請上「新北惜食分享網」網址：http://surplus-food.ntpc.gov.tw/，關注惜食新知。

「美麗最大的祕密」

▲ 新北惜食分享餐廳「找到幸福咖啡店」 手機訂餐外送在家輕鬆訂購。（圖／新北市農業局提供）

▲ 鐵板煎餅（香蕉、蘋果、小卷口味）。

ET快訊
3親友確診「1天內接連死亡」！樂壇天后崩潰說話了
《聲林之王》41位歌手超暖獻聲！合唱「黑夜總會過去」抗疫
夫妻住美30年返台確診！妻隔離費政府買單　指揮中心說話了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園肉品市場防疫層層消毒　拍賣毛豬先繳交「健康聲明書」

疑門縫灌毒「殺狗」被網轟！身分遭起底…高雄女回應了

口罩國家隊之光！彰化女趕工夾斷中指…手包紗布再上工

新北果菜肉品家禽批發市場超前部署　進出人員無「罩」不得進出

新北惜食分享餐廳「找到幸福咖啡店」　手機訂餐外送在家輕鬆訂購

跟著父親的腳步「行善做公益」　桃園景福宮主委改選簡征潭當選

兒虐事件不可姑息應勇於通報　黃偉哲：避免憾事再發生！

地方創生台東隊計畫起跑　單筆最高獎金40萬元

山區迷途「高山症+失溫」　關山警消合力救回7旬翁

宜蘭復興國中女籃奪首座JHBL冠軍　林姿妙：把好選手留下來

嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑

金喜愛拼了！渣夫爆打老婆：妳去死　《夫婦的世界》再反轉..「他們一家回來了」

台灣捐100萬個口罩給新加坡！　總理夫人寫下「呃...」掀網友熱議

酒駕計程車失控！飆速甩尾迴轉　「零煞車」衝進超商...撞傷女客人

張含韵郁可唯神詮釋迪士尼反派音樂劇　「2人分飾7角」黑魔女、虎克船長太狂了

員警路口疏導交通「衰遇三寶左轉」遭車輛從後方撞飛...屁股重摔落地

扮志村健經典角色迎接老公下班　他淚崩獲暖擁...妻：換我給你歡笑

妳是誰？紅衣女94不戴罩遭勸導 下秒怒嗆台鐵人員：叫站長出來R

張韶涵.尤長靖「抖音夯曲」互飆高音　暖給後輩力量：希望找到屬於你的答案

周杰倫出道早期「歌紅人不紅」　粉絲拿專輯給本人：幫我給周董簽

桃園肉品市場防疫層層消毒　拍賣毛豬先繳交「健康聲明書」

疑門縫灌毒「殺狗」被網轟！身分遭起底…高雄女回應了

口罩國家隊之光！彰化女趕工夾斷中指…手包紗布再上工

新北果菜肉品家禽批發市場超前部署　進出人員無「罩」不得進出

新北惜食分享餐廳「找到幸福咖啡店」　手機訂餐外送在家輕鬆訂購

跟著父親的腳步「行善做公益」　桃園景福宮主委改選簡征潭當選

兒虐事件不可姑息應勇於通報　黃偉哲：避免憾事再發生！

地方創生台東隊計畫起跑　單筆最高獎金40萬元

山區迷途「高山症+失溫」　關山警消合力救回7旬翁

宜蘭復興國中女籃奪首座JHBL冠軍　林姿妙：把好選手留下來

呂若瑟神父家鄉爆集體感染　駐教廷大使獨自涉險千里送物資

桃園肉品市場防疫層層消毒　拍賣毛豬先繳交「健康聲明書」

春季聯賽／開南許峻暘先發勝　北市大、美孚1比1握手言和

歐足的理想計畫：7月恢復各國聯賽、8月重啟歐冠、9月新賽季

王子拍MV一半...空車突冒出「2人影」嚇喊：現在是什麼狀況？

疑門縫灌毒「殺狗」被網轟！身分遭起底…高雄女回應了

N號房受害者確定「有知名歌手、演員」！　趙主彬「盜取女藝人個資」手法曝光

麥當勞「糖醋醬」變籃球鞋？螢光綠配色神還原包裝　引網友熱議

《鬼媽媽》李奎炯無法動手術原因公開！自責哭喊：為何留我一人？

口罩國家隊之光！彰化女趕工夾斷中指…手包紗布再上工

絕美理髮師中空爆乳剪男客頭毛　養眼片瘋傳❤本尊出面曝光價碼

地方熱門新聞

桃園男檢疫亂跑挨罰！就是不繳下場慘

台中4/12晚間4度稽查　金錢豹整棟關門

即／花蓮規模5.3地震　全台13縣市有感

警人臉辨識助返家

硬要辦　溪湖宮廟百人遶境12小時

住院81天！金芭黎台商解除隔離

嘉市東義路圓林仔 桐花、花旗木、藍花楹盛開

台南永康工廠凌晨傳火警

垃圾車下班進廠淋浴、沖澡勤消毒

嘉縣觀光熱點防疫消毒作業

翁章梁視察布袋觀光魚市防疫措施

嘉義清明紙錢集中淨爐　鼓勵徒手祭拜

4/9成國際上岸日！酒店女公關求包養

「用怪手送菜」被罵爆拒吃！林聰明重開

更多熱門

相關新聞

狠踹無照少年頭　犀利檢座：警帶頭犯罪

狠踹無照少年頭　犀利檢座：警帶頭犯罪

新北市16歲鄭姓少年，7日晚間無照駕駛，載著3名友人出外遊玩，見警方臨檢心虛逃逸，最終在民享街被制伏。但乘客下車時被警方壓制在地，更有員警狠踹少年的頭，新北市警察局長陳檡文昨日還頒獎給中和警方，警方作為也引發法界熱議，也發文諷刺是「真．犯罪天堂」。

新北汐止夢湖路邊坡完工修復

新北汐止夢湖路邊坡完工修復

侯友宜視察碧潭風景區人潮分流

侯友宜視察碧潭風景區人潮分流

警追回遺留小黃筆電　高中生：警察超棒

警追回遺留小黃筆電　高中生：警察超棒

金山警與區公所共同宣導防疫措施

金山警與區公所共同宣導防疫措施

關鍵字：

新北惜食分享餐廳

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

何妤玟8年婚全是委屈！　動「縮陰手術」求歡老公

全昭旻《RM》臉蒼白送醫　網心疼：撐很久了

丫頭真的要結婚了！男友驚喜求婚：願意嫁給我嗎？

星媒質疑　台灣真的沒攻擊譚德塞

何妤玟宣布和老公離婚！　8年婚姻告終

鼻塞確診　醫列兩點不同分辨過敏

何妤玟「我們也是單純的女人」看破8年婚發文藏心聲

林俊傑借助理開百萬愛車「輪胎框直刮人行道」

快訊／臉書恐嚇白冰冰！女網友抓到了

何妤玟為小開老公整夜憋尿：我好卑微

《夫婦》金喜愛兒身高172　真實年紀嚇歪

愛台洋妞直播雪白乳　捕獲健身男偷瞄

採購中國口罩不合標準　芬蘭官員下台

台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋辭世

粉絲護航花美男YouTuber　反轉結局超爆笑

更多

最夯影音

更多
嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑

嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑
金喜愛拼了！渣夫爆打老婆：妳去死　《夫婦的世界》再反轉..「他們一家回來了」

金喜愛拼了！渣夫爆打老婆：妳去死　《夫婦的世界》再反轉..「他們一家回來了」

台灣捐100萬個口罩給新加坡！　總理夫人寫下「呃...」掀網友熱議

台灣捐100萬個口罩給新加坡！　總理夫人寫下「呃...」掀網友熱議

酒駕計程車失控！飆速甩尾迴轉　「零煞車」衝進超商...撞傷女客人

酒駕計程車失控！飆速甩尾迴轉　「零煞車」衝進超商...撞傷女客人

張含韵郁可唯神詮釋迪士尼反派音樂劇　「2人分飾7角」黑魔女、虎克船長太狂了

張含韵郁可唯神詮釋迪士尼反派音樂劇　「2人分飾7角」黑魔女、虎克船長太狂了

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面