▲ 新北惜食分享餐廳「找到幸福咖啡店」，手機訂餐外送在家輕鬆訂購。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局規劃「惜食分享餐廳」計畫，位在基隆市彩虹屋的找到幸福咖啡店，老闆娘吳欣敏（亞文‧瓦旦）是基隆土生土長的泰雅族原住民，為了協助原民部落、農民銷售農產品，將地方特產與格外品融入餐點，開發多種特色料理，未來與農政單位合作，共同為臺灣農業發展盡一份心力。

「找到幸福咖啡店」，發想於希望客人來店裡用餐，享用健康、美味的食物，店裡堅持使用有機或無毒食材，並以低度加工為原則，如店內的焦糖漿、橙醬、陳皮片都是自製，甜點也走低糖路線，且選用有機糙米研磨製成的米穀粉取代麵粉，即使價錢較一般麵粉貴約12倍，吳欣敏說，為了客人的健康也值得，畢竟餐飲是良心事業。

▲「找到幸福咖啡店」老闆娘吳欣敏（亞文‧瓦旦）。

吳欣敏表示，之前回臺中部落，發現農民因欠缺行銷推廣的能力，每每遇到量產、外觀不佳或價格崩盤時，僅能將農產品棄置於田裡，且許多原民部落因年輕人外漂工作，造成家庭隔代教養及小孩欠缺童年等問題，因此為了提升部落與農民經濟，以及抱持珍惜食物的理念。

吳欣敏善用巧思，開發多種特色料理，到各地輔導農民如何進行農產品簡單加工及建立粉絲專頁，未來也希望可與各級農政單位合作，共同推廣各地農特產品及米食餐點。目前正處疫情嚴峻時刻，為共體時艱並讓不方便出門，因此與外送平臺合作，讓民眾在家也能輕鬆訂購。

▲「找到幸福咖啡店」店內用餐客人。

農業局長李玟表示，格外品因處理較費工，較不被市場接受，但其實它們的品質及營養與其他蔬果一樣。為避免食物浪費，本局方推動「惜食分享餐廳計畫」，希望媒合格外品到餐廳，減少食材浪費，以協助農民銷售農產品，並不讓農民辛苦白費。

「找到幸福咖啡店」位於基隆市中正路559號，連絡電話：02-2463-5660。詳情請參考「惜食分享餐廳」Facebook粉絲專頁。也請上「新北惜食分享網」網址：http://surplus-food.ntpc.gov.tw/，關注惜食新知。

「美麗最大的祕密」

▲ 鐵板煎餅（香蕉、蘋果、小卷口味）。