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新北汐止夢湖路邊坡完工修復　讓居民及遊客行車往來更安全

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▲ 新北汐止夢湖路邊坡完工修復 讓居民及遊客行車往來更安心。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北汐止夢湖路邊坡完工修復，讓居民及遊客行車往來更安全。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市汐止區夢湖路約2公里處，因2019年9月底大雨及米塔颱風造成道路邊坡崩塌損壞，為維護人車通行安全，新北市政府即規劃復建工程，並積極趕工，已於10日如期完工。

新北市農業局表示，新山夢湖是汐止地區重要觀光地點，汐止區夢湖路是往新山夢湖登山步道的唯一通行道路，來往遊客眾多，沿線也有農民種植竹筍、柚子等作物，該道路約2公里處，因2019年9月底大雨及米塔颱風造成道路邊坡崩塌損壞，為維護人車通行安全，區公所協助土石清除，市府立即規劃復建工程。

▲ 新北汐止夢湖路邊坡完工修復 讓居民及遊客行車往來更安心。（圖／新北市農業局提供）

▲ 因2019年9月底大雨及米塔颱風，造成道路邊坡崩塌損壞，新北市政府即規劃復建工程。

大雨災害造成2處邊坡損壞，一處以掛網工程修復邊坡，另一處因既有排水管涵損壞造成下邊坡崩塌，除修復管涵，亦新設護岸設施穩固邊坡保護道路安全，避免排水不良，再次發生災害，本次工程位在山區狹小道路，崩塌處坡度大且位在轉彎處，工區機具車輛進出施作不易，經施工團隊努力克服山區多雨天氣與施工動線不佳等困難，積極趕於汛期前完工，於今10日如期完工。

汐止區烘內里長魏語徵表示，夢湖路是遊客往來重要道路，也是維繫當地居民生活的重要道路，災害發生後感謝市府團隊積極協助，快速辦理道路復建，在汛期前完成工程避免再遭災害，讓居民及遊客行車安全獲得保障。

「美麗最大的祕密」

▲ 新北汐止夢湖路邊坡完工修復 讓居民及遊客行車往來更安心。（圖／新北市農業局提供）

▲ 夢湖步道。

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