foodpanda4月全新優惠來了！「線上付款」全台天天免外送費

▲foodpanda本月推出線上付款即免外送費優惠。（資料圖／foodpanda提供）



記者蕭筠／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球延燒，嚴重衝擊全台相關產業，如餐飲、旅遊等。繼針對消費者、店家、外送員提供相關優惠補助後，美食外送平台foodpanda再度宣布，為鼓勵「無接觸送餐」之落實，本月推出線上付款即免外送費優惠，讓外送員及費者多一份保障。

foodpanda4月推出「線上付款即免費外送」優惠，主要希望在防疫期間推動「無接觸送餐」使用習慣，只要消費者在結帳時選擇線上付款，並輸入優惠碼「STAYHOME」即享免費外送優惠，另業者喊話消費者，結帳時可多加選擇「無接觸送餐」且指定餐點放置位置，外送員將餐點送達後將保持1公尺以上距離，待取餐後才會離開。

請繼續往下閱讀...

目前foodpanda針對外送服務恐成防疫漏洞部分，以4項新制建立安心配送服務流程，包括推動「無接觸送餐」、鼓勵外送夥伴每日執行「防疫自主檢查」、定期調查外送夥伴「呼吸道症狀及旅遊史」、持續宣導正確防疫觀念，且若外送至醫療院所也建議主動與消費者約定於通風良好處取餐，亦提供各家醫療院所的建議取餐點，清楚傳遞防疫步驟，以保障所有人健康。