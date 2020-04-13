因應防疫升級　台南奇美博物館4月20日起週一至週三休館

▲奇美博物館防疫再升級，週一至週三休館、週四至週日開館，戶外園區維持開放狀態，民眾仍可以來園區散步欣賞美景。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎持續威脅國人健康，奇美博物館防疫再升級，自4月20日至5月31日調整為週一至週三休館、週四至週日開館，年度特展「有影無影？影子魔幻展」則順延展期至8月31日，戶外園區因十分空曠，維持開放狀態，民眾仍可以來園區散步欣賞美景。

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自疫情爆發以來，奇美博物館配合政府政策滾動式調整各項措施，為了強化防疫，自4月20日（一）起至5月31日（日）縮減開館時間：週一至週三休館、週四至週日開館。此外，戶外園區因十分空曠，維持開放狀態，民眾仍可以來園區散步欣賞美景，或尋找設置於戶外的近40件雕塑作品。在特展部分，由於「有影無影？影子魔幻展」為期間限定展覽，為彌補這段時間壓縮民眾觀賞的機會，展期將延長至8月31日（原展期至6月2日止）。

開館期間，奇美博物館亦推出多項防疫措施，包括提高館內設施的消毒次數、空調換氣頻率，並呼籲民眾配合測量額溫、手部消毒、戴口罩、保持適當社交距離，同時暫停近距離接觸的定時導覽及展演服務、關閉體驗型的密閉式展區等。

奇美博物館表示，休館期間除了全面加強清潔消毒之外，將進行館員培訓、典藏維護、空間修繕等工作，待疫情趨緩時，將提供更好的服務品質迎接大眾。館方也會持續依疫情變化配合政府政策，機動調整措施，若造成不便，請民眾多多包涵。

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