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中研院、大學合作開課照用Zoom！　教育部：會再提醒

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▲▼ 中央大學推線上教學 。（圖／中央大學提供）

▲中央大學推線上教學 。（示意圖／中央大學提供）

記者許展溢／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，讓許多單位、學校透過線上進行遠距學習。其中，視訊會議平台Zoom爆出資安漏洞，引發外界疑慮，教育部日前要求各級學校全面禁用。民進黨立委賴品妤今（13 日）表示，部分大專院校跟中研院一起開課，但中研院不隸屬教育部，老師堅持使用該怎處理？教育部政務次長劉孟奇表示，會再提醒。

立法院今進行教育部針對「疫情衝擊下青年未來職涯發展政策規劃與未升學未就業青少年關懷扶助措施」報告。賴品妤說，教育部下令不能用zoom，看到確實有發生嚴種資安外流，包含很多學校用了被駭。現在雖禁用但有嚴重漏洞，部分大專院校跟中研院學者合作開課，但中研院不隸屬教育部，中研院的老師堅持用要怎麼處理？劉孟奇表示，學生有疑慮，就要跟老師說明，因該軟體不只老師端裝設，學生也端也是，學生要反映，會再去提醒。

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▲▼教育部次長劉孟奇。（圖／記者周宸亘攝）

▲對於中研院老師用zoom，劉孟奇表示，會再提醒。（圖／記者周宸亘攝）

國民黨立委李德維好奇，zoom軟體禁用決策過程，若其他軟體之後也有同樣問題是否也禁用？劉孟奇說明，主要看到國外有資安疑慮開始關注，最後在行政院整體資安規劃下，看到公文進行決策。軟體會裝在學生家裡，若有闖入疑慮，這就是能不能用很重要的依據和基本原則。

民進黨立委林宜瑾則提，zoom資安疑慮不只是純粹政治和國家安全問題，更攸關人民基本隱私權。劉孟奇指出，已做好建議使用軟體的使用說明手冊及教學影片5支，教材這週就會上線，現場老師看過這套教材。劉孟奇也強調，遠距教學沒有非視訊不可，同步是確定學生有在線上跟老師互動。

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