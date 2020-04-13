遼寧號通過巴士海峽　美軍RC-135W戰略偵察機再現南中國海

▲根據「飛機守望（Aircraft spots）」上午公佈最新美軍機訊息顯示，一架美國空軍RC-135W 戰略偵察機在南中國海作業。（圖／擷自Aircraft Spots推特）



記者陶本和／台北報導

共軍近日接連現身在台灣外海，國防部12日晚間證實，遼寧號航空母艦等五艘軍艦於11日、12日行經台灣東部外海。根據「飛機守望（Aircraft spots）」13日所公佈最新美軍機訊息顯示，一架美國空軍RC-135W 戰略偵察機在南中國海作業。

國防部在12日晚間，透過聲明證實，中共遼寧號航空母艦（CV-16）編隊及所屬護衛兵力5艘，包括護衛艦-542/598、驅逐艦117/119、快速戰鬥支援艦-965，於4月初離港後於黃、東海從事航訓，11日由東海航經宮古水道後，12日由我東部外海經南部海域續南駛，從事遠海長航訓練。

接著，根據軍事航空器13日「飛機守望（Aircraft spots）」推特公佈最新美軍機訊息顯示，一架美國具電磁波蒐集功效的空軍RC-135W 戰略偵察機在南中國海作業。

其實，美軍近日也多次穿梭在台海周圍，「飛機守望（Aircraft spots）」12日也公布，美軍一架EP-3E電偵機，在台灣南方巴士海峽現蹤，並往南海飛行，且在此之前，這個月的8日、10日、11日都有相關紀錄，10日、11日、12日美軍電偵機都現身巴士海峽。對此，國防部僅低調表示，國軍均有全程掌握並適切因應。