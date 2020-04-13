一中商圈住辦大樓變電箱起火　上百人疏散3人嗆傷送醫

▲一中商圈住辦大樓火警，消防隊先疏散上百名民眾。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

一中商圈住辦大樓13日凌晨傳出火警，消防隊到場後發現6樓煙霧迷漫，疑似變電箱起火，除立刻疏散上百住客外，立刻拉水線滅火，同時將3名輕微嗆傷的民眾送醫，所幸無生命危險，化險為夷。消防局說，起火原因仍有待釐清。

台中市消防局今天凌晨1點左右獲報，北區一中街一中商圈內的某住商大樓，疑似發生火警。報案人稱，6樓整個走廊都是煙，消防隊先安撫要求在家裡避難，也立刻派遣中區、大誠、北屯、中港分隊及第七大隊部人車前往搶救。

▲消防員協助民眾下樓。（圖／民眾提供）

消防員到場後從外觀看不出有火煙，立刻進入大樓內搜索，果然到了6樓時，發現煙霧瀰漫，並已有火舌冒出。由於該大樓大多是出租套房，消防員先疏散大樓內上百位住客，經台電斷電後，立刻拉水線滅火，火勢在不到40分鐘後撲滅。

消防員隨即將6樓3名遭濃煙嗆傷的3人救出，並用救護車送往中國附醫治療。其中包括18歲男性、及21歲、49歲女性共3人，均有喉嚨刺痛感但意識清楚，沒有生命危險。

中市消防局表示，該大樓高14層，地下2層，現場初判應是6樓走廊變電箱起火，燃燒面積約20平方公尺，財損約2萬元，起火原因仍有待火場鑑定釐清。

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