南港「老司機」居酒屋凌晨噴白煙　疑因爐火未關全店面險燒光

▲南港一家名為「老司機」的居酒屋在打烊後，疑似爐火未關釀成火災。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市南港區12日凌晨0時許，南港路一段一家名為「老司機」的日式居酒屋突然冒出陣陣濃煙，附近住戶聞到異味出門查看，發現陣陣白煙從店內竄出於是立即報警。警消獲報抵達，利用破壞器材入內救災，在廚房發現數桶瓦斯桶，不排除是店家打烊後爐火未關釀災，所幸火勢很快就被撲滅，並無人員受困傷亡。

警消獲報後，出動21名警消與9輛各式消防車、1輛救護車趕抵現場，並利用切割破壞工具將店家鐵捲門切開，屋內濃煙迅速往屋外蔓延。警消入內查看發現店內充滿高溫濃煙，拉水線入內灌救後，在店家廚房內發現3桶遭火熏黑的瓦斯桶，於是立即射水滅火，火勢迅速被撲滅，並無人員受困傷亡。

▲警消利用破壞器材將鐵捲門切開，朝店內射水降溫。（圖／記者游宗樺翻攝）

店家接獲通報趕赴現場，直呼店面才剛打烊不久，不能理解怎麼會發生這樣的事情。經警消撲滅火勢後，動用排煙器材將屋內剩餘的白煙排出，初步判斷起火點位於廚房，燃燒面積約為6平方公尺，確切起火原因有待後續調查釐清。

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