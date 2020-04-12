驚悚大火現場曝！台東回收場全面燃燒　竄天濃煙頻傳恐怖爆炸聲

記者楊鈞典／台東報導
台東縣池上鄉1處資源回收場12日下午3時許突然竄出火苗緊接著冒出濃濃竄天黑煙，從遠處即可清楚看見，現場還傳出疑似回收家電的爆炸聲，所幸無人員受困。
▲ 台東池上回收倉庫火警，現場爆炸聲不斷 。（圖／記者楊鈞典翻攝）
台東縣消防隊獲報後，出動池上、關山、海端分隊車組，並通報關山大隊，到現場滅火，現場為回收場倉庫，為1層樓、鐵皮獨棟建築物，無人員受困。消防局還特別調派怪手，燃燒為現場堆積的廢棄車輛五金未波及建築物。目前現場水源極度不足，請求富里消防隊協助支援。
記者楊鈞典／台東報導
台東縣池上鄉1處資源回收場12日下午3時許突然竄出火苗緊接著冒出濃濃竄天黑煙，從遠處即可清楚看見，現場還傳出疑似回收家電的爆炸聲，所幸無人員受困。
▲ 台東池上回收倉庫火警，現場爆炸聲不斷 。（圖／記者楊鈞典翻攝）
台東縣消防隊獲報後，出動池上、關山、海端分隊車組，並通報關山大隊，到現場滅火，現場為回收場倉庫，為1層樓、鐵皮獨棟建築物，無人員受困。消防局還特別調派怪手，燃燒為現場堆積的廢棄車輛五金未波及建築物。目前現場水源極度不足，請求富里消防隊協助支援。
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