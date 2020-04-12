驚悚大火現場曝！台東回收場全面燃燒　竄天濃煙頻傳恐怖爆炸聲

台北市南港區12日凌晨0時許，南港路一段一家名為「老司機」的日式居酒屋突然冒出陣陣濃煙，附近住戶聞到異味出門查看，發現陣陣白煙從店內竄出於是立即報警。警消獲報抵達，利用破壞器材入內救災，在廚房發現數桶瓦斯桶，不排除是店家打烊後爐火未關釀災，所幸火勢很快就被撲滅，並無人員受困傷亡。