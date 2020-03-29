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太陽風暴拉扯..天王星「漏氣中」　航海家2號發現55%大氣流失

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▲ 航海家2號發現天王星出現「大氣層嚴重流失」現象。（圖／翻攝自NASA）

實習記者羅明輝／綜合報導

美國航太總署（NASA）「航海家2號」（Voyager 2）近日發送的觀測數據顯示，位於太陽系邊緣的天王星「正在漏氣中」，已經消耗55%的等離子氣泡（即「大氣」）。對此，科學家表示，雖然行星也存在「大氣層流失」的現象，但天王星的氣體洩漏量甚至比其他行星都還要來得多。

根據《CNN》報導，天王星和海王星屬於太陽系邊緣的神秘冰巨行星，只有飛行器「航海家2號」造訪過。NASA指出，行星大氣層流失的現象並不少見，金星、木星、土星，甚至是地球，都有觀察到大氣洩漏到太空的現象。經過時間的流逝，大氣流逝可能會對行星產生巨大影響。

像是火星這顆紅色星球，就在40億年間幾乎失去了整個大氣層。NASA太空物理學家吉娜（Gina DiBraccio）說明，火星曾經是一個有著潮濕大氣層得行星，在這幾十億年的發展後，才演變成我們現在所知的乾燥星球。


▲ 天王星傾斜98度，它的自轉軸幾乎是倒在公轉軌道平面上。（圖／翻攝自NASA）

吉娜提到，行星磁場就像守門人一樣，保護大氣免受太陽所釋放的風暴所影響，但是磁場線纏繞所造成的脈衝，也會使行星的大氣消散。然而，與其他行星相比，天王星是一顆奇特的星球，因為它傾斜98度，自轉軸幾乎是倒在公轉的軌道平面上，它的自轉看起來就像是在桶狀軌道滾動般，也因此，太陽風暴與天王星本身磁場的相互作用，當然也不同於其他行星。

「航海家2號」的磁力計在測量天王星的磁場強度和方向時發現，充滿著激發態氫的巨大等離子氣泡，從天王星磁場的尾端脫離，這個過程就彷彿是太陽從天王星吸取出大氣一樣。類似於圓柱體的等離子體長12.7萬英里，寬25萬英里，足以除去大氣質量的15%~55%。

NASA透露，他們接下來會在2030年啟動類似新任務，將會持續觀察天王星和海王星這樣資訊量較少的遙遠行星，同時探索太陽系外的未知領域。吉娜也補充，「唯有繼續觀察，才能更加掌握天王星大氣流失的情況，以及更多資訊。」

航海家2號於1977年8月20日發射，首先造訪了木星，接著在1981年藉由土星的引力加速，於1986年1月24日、1989年8月25日最接近天王星、海王星，並繼續朝太陽系外奔馳，2004年12月飛越了終端震波區域，2007年8月跨越終端震波進入日鞘之中。航太總署確認，航海家2號已於2018年11月5日離開太陽系，成為第二個進入星際空間的人造物體。第一個是「航海家1號」。

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