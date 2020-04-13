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遼寧艦現身台灣東部外海 　張召忠指「目標不是台灣」…正面解釋了！

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▲▼遼寧鑑現身東部外海。（圖／翻攝自日本防衛省）

▲遼寧鑑現身東部外海。（圖／翻攝自日本防衛省）

記者鄭思楠／綜合報導

解放軍遼寧艦11日晚間出現在台灣東部外海，不僅我海軍位於蘇澳軍港內的168艦隊軍艦當下立即出港，美國也派軍機、軍艦偵察巡航，引發外界擔憂台海局勢是否有新變化。對此，中國知名軍事專家「局座」張召忠正面回應，「主要目標絕不是台灣，甚至恐怕連『之一』都算不上。」

此前，根據日本防衛省統合幕僚監部消息，4月10日下午7點左右，日本第五護衛隊在長崎縣男女群島西南方約420公里處發現，解放軍的遼寧號航空母艦（舷號16）、052D型導彈驅逐艦西寧號（舷號117）、052D型導彈驅逐艦貴陽號（舷號119）、054A型導彈護衛艦棗莊號（舷號542）、054A型導彈護衛艦日照號（舷號598）、901型補給艦呼倫湖號（舷號965），這6艘艦艇從沖繩本島、宮古島之間的水域向南行駛，確認已經往太平洋航行。

由於正值新冠肺炎疫情，美軍至少有4艘航母出現確診病例，部署在太平洋的所有航母無法執行任務。對此，張召忠日前撰文指出，「畢竟太平洋不可一日無航母，為了體現出大國的責任與擔當，為了維護世界的和平與安定，在這個時候遼寧艦挺身而出，在危急時刻突破宮古海峽，成為了太平洋上唯一一艘正在進行戰備值班的航母！」

▲▼遼寧鑑現身東部外海。（圖／翻攝自日本防衛省）

▲日本防衛隊發現遼寧鑑的身影。（圖／翻攝自日本防衛省）

他認為，如果說遼寧艦本次出航是「靠近台灣海域」，那麼解放軍在東南沿海地區建設的軍用機場、部署的大批先進戰機、配備的東風快遞難道就離台灣很遠嗎？捍衛國家主權，保衛祖國領土完整固然是人民海軍的重要任務，但絕不是海軍建設的全部，遼寧艦的舞台，從來不是也不可能是小小的海峽之間，而是浩瀚的大洋之上。

在這個敏感的時期，遼寧艦卻高調穿越宮古海峽駛入太平洋。張召忠認為，當遼寧艦前出太平洋，執行遠洋巡航任務早已經不是第一次了，本次的任務顯然是一次例行訓練，而不是有意抓住美國海軍所謂「航母空窗期」緊急出動。

▲▼遼寧艦。（圖／CFP）

▲遼寧艦。（圖／CFP）

他表示，對於台軍而言，遼寧艦現身太平洋帶來的「威脅」顯然遠大於出現在台灣海峽，「但稍有常識的人都能夠明白一個事實，作為大國重器，航空母艦所針對的主要目標絕不是台灣，甚至恐怕連『之一』都算不上。」

「這樣的例行訓練，在過去就曾經就舉行了多次，在未來也不可能停止。」張召忠甚至表示，「還是演練次數太少，將來這樣的演習、訓練成為了日常活動，自然也就不值得台灣作為新聞了。」

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