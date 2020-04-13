遼寧艦南下、美軍機偵察巡航　張競：不致引起美中台軍事緊張

▲遼寧艦出現在台灣東部外海。（圖／翻攝環球網）

記者曾俊豪／台北報導

解放軍遼寧艦11日晚間出現在台灣東部外海，不僅我海軍位於蘇澳軍港內的168艦隊軍艦當下立即出港，美國也派軍機、軍艦偵察巡航，讓外界好奇，亞太情勢是否一觸即發。對此，中華戰略學會研究員張競向《ETtoday新聞雲》表示，遼寧艦南下是按標準程序作業，屬「家常便飯」，因此尚不致引起台美中的軍事緊張。

日本防衛省統合幕僚監部11日晚間發布新聞稿，10日下午7點左右，日本第五護衛隊在長崎縣男女群島西南方約420公里處發現，解放軍的遼寧號航空母艦（舷號16）、052D型導彈驅逐艦西寧號（舷號117）、052D型導彈驅逐艦貴陽號（舷號119）、054A型導彈護衛艦棗莊號（舷號542）、054A型導彈護衛艦日照號（舷號598）、901型補給艦呼倫湖號（舷號965）等6艘艦艇從沖繩本島、宮古島之間的水域南下太平洋，11日晚間現身在台灣東部外海。

儘管這並非解放軍軍艦首次靠近台灣，但美軍在太平洋的「四大航母」目前都因為新冠肺炎不能使用，讓遼寧艦的現身格外引起關注。對此，長期追蹤飛機動向的推特「飛機守望」指出，美軍電偵機EP-3E隔天（12日）則出現在台灣南方巴士海峽，事實上，本月10日、11日、12日美軍電偵機都在巴士海峽現身。

不過，對於美中分別「秀肌肉」是否代表區域局勢升溫，中華戰略學會研究員張競有不同看法。他向《ETtoday新聞雲》表示，解放軍遼寧艦航母群駛入太平洋，美軍以及日本海上自衞隊都不會視而不見。

張競指出，美軍之所以派出軍機軍艦偵察及巡航，一方面要解遼寧艦的情況，另一方面則是讓對方看到美軍及日本海上自衛隊對解放軍的一舉一動都有所反應，「可以說彼此心照不宣，按標準程序作業來看，屬『家常便飯』，尚不致引起大陸、美國、台灣之間的軍事緊張。」

▲傳遼寧艦晚間打開AIS通過台海。（圖／翻攝MarineTraffic）