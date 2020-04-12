拿到免費芭蕉！5歲女童吃完「口吐白沫」倒地慘死　父親氣炸告送蕉人

▲5歲女童吃芭蕉，竟當場倒地慘死。（示意圖／記者謝承恩攝）



記者柯振中／綜合報導

送香蕉給小孩吃，竟然被告上法院。大陸廣東佛山早前發生吃芭蕉噎死的案件，一名蘇姓女子務農時，將芭蕉分給一旁玩耍的覃姓女孩，接著覃姓女孩再分給玩伴曾女。沒想到，曾女吃完後，竟然當場口吐白沫，倒地不起，送醫後宣告不治，嚇壞了眾人，也讓曾女的父母氣炸將送芭蕉的蘇女告上法院。

綜合陸媒報導，這起事件發生在2015年，蘇女當時在菜園撿菜，看見覃姓好友的孫女在菜園玩耍，因此上前給了幾根芭蕉。覃女拿到芭蕉後，分給好友曾女一起享用，2人各吃了一根，沒想到曾女突然出了意外。

曾女吃了幾口，突然倒在地上，壓住了覃女的腳，雙手不斷發抖，臉色發青、口吐白沫，讓覃女嚇了一大跳，趕緊向大人呼救。眾人趕到現場，原先以為是食物中毒，立刻打電話報警、叫救護車，將曾女送往醫院。

▼5歲女童吃完芭蕉，當場倒地，口吐白沫、臉色發青。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



不過，經過搶救後，曾女仍不幸身亡。醫護從曾女的喉嚨挖出一塊直徑約5公分的芭蕉，表面帶有血跡，判定死因為異物吸入窒息。曾女的父母得知事件，氣炸將蘇女、覃姓女孩的祖父告上法院，求償人民幣73萬元。

法院審理後判定，曾姓死者已滿5歲，是學齡前的兒童，從生活經驗來看，已具備獨立進食的能力，包括本案的芭蕉在內，且芭蕉經過化驗後，確認沒有毒，曾女是在進食過程中，咬食太多芭蕉、吞嚥過急，才導致偶發性窒息死亡，覃姓女孩的祖父、蘇女不存在故意或過失的侵害行為，對曾女的死亡沒有過錯，因此無需承擔責任。

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