日月潭免費代客蒸口罩曝交叉感染風險　管理站：徵詢醫師後決定是否停止

▲日月潭伊達邵管理站表示，會徵詢醫師再決定是否續辦代蒸口罩。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者鄧木卿／南投報導

中央流行疫情指揮中心日前教導民眾如何利用電鍋蒸口罩，以便能重複使用，日月潭伊達邵遊客中心為服務遊客，也推出免費代蒸口罩服務，卻遭外界質疑是否會交叉感染，反而成防疫破口，伊達邵管理站主任陳逸全12日表示，全程專人代蒸，且服務前後都有消毒雙手與鍋具，今天會徵詢醫師意見，決定是否續辦或停止。

配合人流管制防疫措施，日月潭國家風景區停車場、向山眺景平台及九蛙疊像，採取限制人數及單向通行，避免遊客群聚賞景旅遊，伊達邵遊客中心也推出「電鍋乾蒸」口罩的貼心服務，讓出門在外旅人防疫不中斷，也可藉等候口罩8分鐘時間，達到旅客人流管制效果，不料被質疑是否會因為蒸熱過程不確實造成感染風險。

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日月潭國家風景區管理處伊達邵管理站主任陳逸全說，代蒸口罩服務由委外廠商專人操作，無開放民眾自行使用，且操作前後都消毒雙手與鍋具確保安全，這項服務是「應急」貼心措施，廠商為給遊客更多服務，發想概念與伊達邵管理站合作推出代蒸口罩便民服務，由於並非日管處的全面措施，因此，這項服務只在伊達邵推出。

陳逸全說，服務推出前並未請教衛生局或醫師意見，10日、11日約代蒸6組口罩，未採實名制登記遊客姓名，今天將向醫師請教這項服務的優缺點，以決定是否繼續或終止，若繼續實施，也考慮採實名制登記。

陳逸全表示，伊達邵遊客中心防疫期間考量整體遊客安全，要求單一動線及進場需戴口罩、量體溫外，也持續維持原有旅遊資訊與在地特色文創商品服務，更與南投郵局合作推出智慧i郵箱服務，民眾到日月潭伊達邵旅遊時，可善用遊客中心。

另外，日月潭知名景點九蛙疊像已「浮出水面」多時，吸引許多民眾來拍照，陳逸全說，九蛙疊像景點實施戶外安全距離，請遊客遵循單一方向進出管制，並參考地面標示，與前方遊客保持1公尺距離。

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