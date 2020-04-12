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新冠重症醫藥費破64萬元　陸官方「先救再算」都可由醫保報銷！

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▲▼武漢肺炎,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲新冠肺炎重症治療費用可能高達上百萬。（圖／路透社，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家醫保局日前公布新冠肺炎的醫療費用數據，目前確診住院患者人均醫療費用為2.15萬元（約9萬元新台幣），重症患者的人均治療費用超過15萬元（約64萬元新台幣），少數危重症患者治療費用達到幾十萬元，甚至超過100萬元（約426萬元新台幣）。

新冠肺炎有很強的傳染性，大陸官方為了不讓患者因醫療費用延誤就醫，造成傳染源過大，早在1月22日就宣布，對確診及疑似患者實行「先救治、後結算」，並提出費用都可由醫保報銷，個人負擔也給予補助，確保患者不因費用問題影響就醫、確保收治醫療機構不因支付政策影響救治。

▲▼武漢肺炎,新冠肺炎。（圖／路透社）

大陸國家醫保局醫藥服務管理司長熊先軍表示，從總量來看，截至4月6日，全國31省新冠確診和疑似患者的醫保結算，涉及總費用約14.86億元，醫保支付9.9億元，總體支付比例為66.6%。其中確診住院患者結算51983人，涉及總費用11.18億元，醫保支付7.46億元，支付比例66.7%。疑似患者結算涉及總費用3.68億元，醫保支付2.45億元，支付比例66.6%。

熊先軍指出，目確診住院患者的人均醫療費用為2.15萬元，比上月底計算的1.7萬元高出許多，這個數據是動態變化的，但仍很難完全反映出情況，「全國有4萬多名外地醫務人員帶著設備器材馳援湖北，為患者提供了超常規的醫療和護理服務，這些成本很難充分體現在上述費用中，如果考慮這些，費用水平將會更高，但也恰好體現了舉國一心、調動各方資源共同應對公共衛生事件的體制優勢。」

▲▼武漢肺炎,新冠肺炎。（圖／路透社）

熊先軍提到，由於已治癒但尚未結算的患者，以及目前還在治療的患者這兩部分人中重症比例偏高，花費也比較大，所以最終的確診住院患者人均醫療費用還會增加，「目前重症患者人均治療費用超過15萬元，少數危重症患者治療費用達到幾十萬元，甚至超過百萬元，醫保均按規定予以報銷。」

熊先軍強調，按照政策，凡是確診和疑似患者的醫療費用，在基本醫保、大病醫保、醫療救助結算完以後，個人負擔部分將由財政給予補助，這項工作目前正在研究具體的實施程序。

▲▼武漢肺炎,新冠肺炎。（圖／路透社）

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