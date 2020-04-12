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共機頻繞台為何不能用飛彈打下來？　網揭真實原因：還沒進入領空

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▲▼國防部證實，共機越過台海中線，我軍升空載彈攔截驅離。（圖／國防部提供）

▲國防部10日表示，上午在台灣西南方海域偵獲中共轟6、空警500、殲11等各型機。（圖／國防部提供）

實習記者陳妙津／綜合報導

中共解放軍10日大規模派遣軍機，於台灣西南海域執行「遠海長航訓練」，經巴士海峽進入西太平洋，這也是共機今年第6度繞台，引起全國關注。有網友便在論壇上發問「為何不能用飛彈打下明顯挑釁的共機」，便有其他網友曝光原因是「共機沒進入領空」。

該名網友在PTT八卦版發文表示，「今天共機又來繞台，好像也越線了，分明就是在挑釁啊。為啥每次我們都只能聲明震怒譴責？」讓他疑惑，「難道真的不能打下來嗎？那我們買的那些飛彈是不是都沒啥用？還是這就是國際現實 ？難道只能被欺負假的嗎？」

▲網友發文問為何不用飛彈將繞台共機打下來，其他網友紛紛積極討論。（圖／翻攝自ptt八卦版）

▲網友發文問為何不用飛彈將繞台共機打下來，其他網友紛紛積極討論。（圖／翻攝自ptt八卦版）

▲網友發文問為何不用飛彈將繞台共機打下來，其他網友紛紛積極討論。（圖／翻攝自ptt八卦版）

有不少網友也紛紛加入討論表示，「人家在國際空域飛，別衝動好嗎」、「因為沒進入領空」、「領空只有12海里之外他們怎樣飛你頂多陪他飛唉唉叫而已」、「人家又沒射飛彈，先射先輸懂嗎」、「打了保證馬上全面開戰」、「中共那邊八成也不會希望你打 只是恐嚇一下維穩內部」。

其實該論點也曾被國民黨立委吳斯懷提出過，他上月於立院書面質詢時表示，無論美軍或共機繞台以法理上而言，不能算對我國有明顯挑釁意味，並指出「海峽「中線」其實是台灣海峽一條『無形』界線，全線絕大部分係處公海，是原美軍協防台灣時據「中美共同防禦條約」單方面劃定，因而成為台灣海峽兩岸軍事和平底線的『默契』。而領空（Airspace）是指主權國家領陸和領海（12浬）上空的空氣，空間，屬國家領土的組成部分。繞台究竟是經過台灣「周邊空域」還是『侵犯領空』相差亟大！」

吳斯懷該發言引起輿論爭議，事後他也低調不願多作表態，僅說要大家去看他的質詢稿，只希望大家對領空有更正確認知，這方面說明很清楚，但最後也改口說「持續性當然是挑釁」。

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