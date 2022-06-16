003航母懸掛滿旗隨時下水　網友鷹眼辨識3條彈射器標語

▲網傳最新照片顯示，003型航母已懸掛滿旗、船塢完全注水，同時三部彈射器工棚頂部有著密密麻麻標語牌。（圖／翻攝自Facebook／婷婷看世界）

軍武中心／綜合報導

大陸003型航母即將下水，從船塢完全注水的情形來看近兩日就會迎接歷史性的一刻。美國軍事網站《動力》（The Drive）特別指出，003使用的是電磁彈射器而非傳統蒸氣彈射器，未來將搭載殲-35隱形艦載機和KJ-600艦載預警機，同時配備各種無人機平台。

儘管中國官方尚未對003航母有任何消息發布，但網路已瘋傳各種最新消息及照片，可以看見解放軍這艘首度採彈射起飛的航母已懸掛滿旗，艦艏前的空地也疑似搭建好觀禮台，目前飛行甲板清理乾淨，船塢已完全注水，全艦處於出塢前的準備階段。

從曝光的空中俯瞰圖來看，航母的三部彈射器仍留著工棚，而工棚頂部有著密密麻麻標語牌。據大陸網友最新發布的消息已提早公開標語內容，1號彈射器工位棚頂寫著：「實現黨在新時代的強軍目標 把人民軍隊全面建成世界一流軍隊」；2號彈射器工位棚頂：「努力建設一支強大的現代化海軍 為實現中國夢強軍夢提供堅強力量支撐」；3號彈射器工位頂棚：「加快構建產業結構合理 質量效益領先 軍工核心突出 國際競爭力強的世界一流船舶集團」。

▲大陸下代艦載機殲-35亮相，其攜帶鋸齒形的發動機尾噴口，推斷應該是用上全新中推「渦扇-19」。（圖／翻攝自Facebook／婷婷看世界）

美國軍方過去曾預測，003型航母很可能會在2024年服役，當然其中最備受矚目的無疑是殲-35隱形艦載機的上艦。這款大陸下一代艦載戰機是以殲-31為基礎發展而來，2021年透過北京航空航天大學的一張演講活動海報，直接介紹孫聰為新一代艦載戰鬥機（殲-35）型號總設計師，官宣該隱身艦載機的正式命名。

▼空警-600（KJ-600）試飛畫面。（圖／翻攝自微博@任益廷Larson）

從殲-35最新曝光的照片來看，其發動機尾噴口明顯成鋸齒形，外界因此推斷應該是用上全新中推「渦扇-19」，預計該發動機一旦能達到12噸的推力，那2台發動機就能有24噸推力，代表至少可以支援解放軍海軍戰機35噸的起飛重量。值得注意的是，以殲-31為基礎發展的殲-35配上渦扇-19，應是大陸首次採取新機直接配新發動機。

當然空警-600的上艦也備受解放軍期待，該預警機目前已知的性能數據，最高時速693公里，最大航程2800公里，號稱配備大型AESA雷達（有源電子掃描陣列）能夠遠距離偵測隱形飛機，讓F-22和F-35無所遁形。其具備空中雷達功能，強化對空、對海防禦延展擴大外，還將擔綱空中指揮所，帶領戰鬥機執行遠端攻擊任務。