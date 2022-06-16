　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

003航母懸掛滿旗隨時下水　網友鷹眼辨識3條彈射器標語

▲▼網傳最新照片顯示，003型航母已懸掛滿旗、船塢完全注水，同時三部彈射器工棚頂部有著密密麻麻標語牌。（圖／翻攝自Facebook／婷婷看世界）

▲網傳最新照片顯示，003型航母已懸掛滿旗、船塢完全注水，同時三部彈射器工棚頂部有著密密麻麻標語牌。（圖／翻攝自Facebook／婷婷看世界）

軍武中心／綜合報導

大陸003型航母即將下水，從船塢完全注水的情形來看近兩日就會迎接歷史性的一刻。美國軍事網站《動力》（The Drive）特別指出，003使用的是電磁彈射器而非傳統蒸氣彈射器，未來將搭載殲-35隱形艦載機和KJ-600艦載預警機，同時配備各種無人機平台。

儘管中國官方尚未對003航母有任何消息發布，但網路已瘋傳各種最新消息及照片，可以看見解放軍這艘首度採彈射起飛的航母已懸掛滿旗，艦艏前的空地也疑似搭建好觀禮台，目前飛行甲板清理乾淨，船塢已完全注水，全艦處於出塢前的準備階段。

從曝光的空中俯瞰圖來看，航母的三部彈射器仍留著工棚，而工棚頂部有著密密麻麻標語牌。據大陸網友最新發布的消息已提早公開標語內容，1號彈射器工位棚頂寫著：「實現黨在新時代的強軍目標　把人民軍隊全面建成世界一流軍隊」；2號彈射器工位棚頂：「努力建設一支強大的現代化海軍　為實現中國夢強軍夢提供堅強力量支撐」；3號彈射器工位頂棚：「加快構建產業結構合理　質量效益領先　軍工核心突出　國際競爭力強的世界一流船舶集團」。

▲▼大陸下代艦載機殲-35再次亮相，其攜帶鋸齒形的發動機尾噴口，推斷應該是用上全新中推「渦扇-19」。（圖／翻攝自Facebook／婷婷看世界）

▲大陸下代艦載機殲-35亮相，其攜帶鋸齒形的發動機尾噴口，推斷應該是用上全新中推「渦扇-19」。（圖／翻攝自Facebook／婷婷看世界）

美國軍方過去曾預測，003型航母很可能會在2024年服役，當然其中最備受矚目的無疑是殲-35隱形艦載機的上艦。這款大陸下一代艦載戰機是以殲-31為基礎發展而來，2021年透過北京航空航天大學的一張演講活動海報，直接介紹孫聰為新一代艦載戰鬥機（殲-35）型號總設計師，官宣該隱身艦載機的正式命名。

▼空警-600（KJ-600）試飛畫面。（圖／翻攝自微博@任益廷Larson）

▲▼空警-600（KJ-600）試飛畫面。（圖／翻攝自微博@任益廷Larson）

從殲-35最新曝光的照片來看，其發動機尾噴口明顯成鋸齒形，外界因此推斷應該是用上全新中推「渦扇-19」，預計該發動機一旦能達到12噸的推力，那2台發動機就能有24噸推力，代表至少可以支援解放軍海軍戰機35噸的起飛重量。值得注意的是，以殲-31為基礎發展的殲-35配上渦扇-19，應是大陸首次採取新機直接配新發動機。

當然空警-600的上艦也備受解放軍期待，該預警機目前已知的性能數據，最高時速693公里，最大航程2800公里，號稱配備大型AESA雷達（有源電子掃描陣列）能夠遠距離偵測隱形飛機，讓F-22和F-35無所遁形。其具備空中雷達功能，強化對空、對海防禦延展擴大外，還將擔綱空中指揮所，帶領戰鬥機執行遠端攻擊任務。

►「4D氣墊面膜」一用上癮！保濕、美白、緊緻效能爆高

ET快訊
新竹孽子縱火「全家8死」　留現場看遭逮　爸逃出癱軟：要怎麼救
快訊／輪胎行大火8死！二兒子跟家人吵架「縱火燒全家」

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

003航母懸掛滿旗隨時下水　網友鷹眼辨識3條彈射器標語

CNN：烏克蘭戰爭處關鍵階段　西方官員預測「3種可能結果」

張競／美國政府面對台海「國際水域」議題　章法大亂愈辯愈糟

後備軍人教召「第5次起有獎金」　國防部：發放5000元

陸軍257旅新制教召實彈射擊　提升基礎戰力

軍購涉弊！陸軍300萬無人機　驗收標準竟不如3萬便宜機

俄羅斯拿下北頓內茨克80%市區　教宗痛批俄軍殘暴冷血

傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

重新橋「區間測速」更安全？　騎士打臉實測：跟不上車流

王心凌扮「小公舉」飄仙氣！　她吐露心聲：30歲前我沒有朋友

BTS防彈宣布「單飛不解散」！　RM吐9年辛酸…惹哭大家

歐告陪同散步跟車討摸　雨中初見即盯上新主人

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

哥哥寫作業聽到「嗚嗚聲」　秒回頭摸比熊犬！眼神超暖

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

003航母懸掛滿旗隨時下水　網友鷹眼辨識3條彈射器標語

CNN：烏克蘭戰爭處關鍵階段　西方官員預測「3種可能結果」

張競／美國政府面對台海「國際水域」議題　章法大亂愈辯愈糟

後備軍人教召「第5次起有獎金」　國防部：發放5000元

陸軍257旅新制教召實彈射擊　提升基礎戰力

軍購涉弊！陸軍300萬無人機　驗收標準竟不如3萬便宜機

俄羅斯拿下北頓內茨克80%市區　教宗痛批俄軍殘暴冷血

003航母懸掛滿旗隨時下水　網友鷹眼辨識3條彈射器標語

CNN：烏克蘭戰爭處關鍵階段　西方官員預測「3種可能結果」

新竹孽子縱火「全家8死」！留現場看遭逮　爸逃出癱軟：要怎麼救

拜登稱將在烏克蘭邊境建穀倉　協助糧食出口

張競／美國政府面對台海「國際水域」議題　章法大亂愈辯愈糟

前任掉水裡可以幫他做啥？　吳怡霈「專業回答」網笑翻：最大溫柔

安柏赫德「全心全意愛強尼，對他沒有恨」自認：努力修復但失敗了

柳海真確定攜陳善奎、尹鈞相！　出發歐洲展開「沉浸式」露營

Rookie缺陣新人中路登場　V5巴龍被偷戰局膠著...34殺大亂鬥

快訊／竹市輪胎行大火8死　林智堅發聲了

上台表演「整個人不見」　31秒片有毒！網狂看10次

軍武熱門新聞

張競／美政府面對台海國際水域議題　愈辯愈糟

陸軍300萬無人機　驗收標準竟不如市售3萬便宜機

「神秘飛機」飛越北約多國上空引戰機攔截伴飛 降落後機組員全消失

CNN：烏克蘭戰爭處關鍵階段　西方預測3可能結果

後備軍人教召　國防部：第5次起發放5000元獎金

烏軍很快使用德國最強榴彈炮

陸軍257旅新制教召實彈射擊　提升基礎戰力

俄拿下北頓內茨克80%市區　教宗痛批俄軍殘暴冷血

全球2000枚核彈處「高度戰備」 中國維持350枚...總量降至12705枚

陸：台海非國際水域　中國享主權、管轄權

003航母懸掛滿旗隨時下水

飛航指揮官外遇部屬辣媽　少將下跪鬧自殺求離婚

陸軍步兵109旅成軍扛灘岸守備

殲-35原型機試飛　網：F-22機身+F-35機艙

更多熱門

相關新聞

CNN：烏克蘭戰爭處關鍵階段　西方預測3可能結果

CNN：烏克蘭戰爭處關鍵階段　西方預測3可能結果

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據與美國和其他西方情報機構關係密切的不同消息人士指出，西方情報和軍事官員們相信，烏克蘭戰爭正處在可能決定長期結果的關鍵階段。

張競／美政府面對台海國際水域議題　愈辯愈糟

張競／美政府面對台海國際水域議題　愈辯愈糟

後備軍人教召　國防部：第5次起發放5000元獎金

後備軍人教召　國防部：第5次起發放5000元獎金

陸軍257旅新制教召實彈射擊　提升基礎戰力

陸軍257旅新制教召實彈射擊　提升基礎戰力

美軍「馬賽克作戰」給國軍的啟示

美軍「馬賽克作戰」給國軍的啟示

關鍵字：

003型003航母下水電磁彈射解放軍殲-35大陸軍武軍武

讀者迴響

熱門新聞

快訊／輪胎行大火8死！二兒子跟家人吵架「縱火燒全家」

快訊／新竹輪胎行深夜大火7死！縱火嫌疑犯輕傷上救護車

七年沒穿內衣！女大生曬「身材真實變化」

羅百吉女兒結婚了！「深V白紗」曝女婿身分：比老爸會賺

新竹孽子縱火全家8死！爸癱軟：要怎麼救

台中女借住客房竟吃人夫！她臨時回家打開傻了

兒子長太不像！人夫掙扎12年驗DNA

遭夫砍脖40歲女星身份疑曝！偶像女團出身

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

精子也有最佳保鮮期！最美博士：禁慾3天「射出一堆老人」

行李帶137kg大麻　桃機查獲10億毒品

快訊／新竹輪胎行「一直爆炸」狂燒！傳4大4小受困呼救

確診男友剛解隔！她猴急約戰悲劇了

BA.4、BA.5不會只像小感冒　1族群最危險

具俊曄曬「鴛鴦夫妻鞋」放閃大S：我們熙媛也會很喜歡

更多

最夯影音

更多
傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚

傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚
奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

重新橋「區間測速」更安全？　騎士打臉實測：跟不上車流

重新橋「區間測速」更安全？　騎士打臉實測：跟不上車流

王心凌扮「小公舉」飄仙氣！　她吐露心聲：30歲前我沒有朋友

王心凌扮「小公舉」飄仙氣！　她吐露心聲：30歲前我沒有朋友

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面