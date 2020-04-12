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台灣沒攻擊譚德塞？　駐星代表處：抗疫努力不容被模糊

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▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃巈禾／台北報導

針對有媒體以「台灣真的沒攻擊譚德塞嗎？」的標題將焦點縮放在台灣和世界衛生組織（WHO）幹事長譚德塞兩者上，駐新加坡台北代表處11日發表聲明表示，全球疫情快速蔓延、死亡人數不斷攀升的此時，身負全球醫療衛生重責的譚德塞為何被譴責？被那些人譴責？譚德塞能幫各國充分防疫嗎？似乎都在這個標題中被模糊、淡化。

駐星代表處指出，總統蔡英文在譚德塞指控台灣網民對他言語攻擊後，做出「台灣向來反對任何形式的歧視，臺灣長年被排除在國際組織之外，比誰都知道被歧視和孤立是什麼滋味」的回應，蔡英文更邀請譚德塞到台灣，感受台灣人如何努力在遭受歧視和孤立之中，堅持走向世界、貢獻國際社會。

駐星代表處認為，誹謗與歧視在台灣是法律禁止的，而網路攻擊、謾罵與汙衊更是世界各國共同面臨的挑戰，對於譚德塞所稱遭受言論攻擊，感到遺憾亦同聲譴責；不過，台灣在今年1月21日出現確診首例後，立即循「國際衛生條例」(IHR)管道向WHO通報，WHO秘書處僅回復稱，將轉送提供資訊予該組織技術部門人員，之後便未提供任何資訊。

駐星代表處提到，記取SARS慘痛經驗，台灣再次傾全國意志與力量，超前部署，獨自捍衛家園、對抗新冠病毒肺炎，隨著疫情在全球大爆發、肆虐各國，台灣贏得國際間「防疫典範」的美號，而這中間所投注的有形與無形的人力、物力和意志力，是擁有豐富國際資源的其他國家所無法想像的。

駐星代表處提及，防疫作為除了對抗強大的傳染病，當然也包含防治與疫情相關的「假訊息之毒」，名列全球網路攻擊目標之首的台灣，必須投入更多資源，24小時無間斷監控網路的相關惡意活動，台灣法務部調查局也投入溯源調查，並追查到部份相關言論用戶應該來自海外。

駐星代表處強調，疫情緊張之際，全球應該不分彼此一起努力抗疫，不應浪費力氣在口水之爭，然而，台灣所有克盡職守的醫護、公衛、邊境、警察人員的努力不容扭曲，「台灣的榮譽，我們當然要捍衛！」

駐星代表處表示，台灣從未獨善其身，在國內醫衛量能較充足時，有計畫、分階段地援助友邦與最需要的國家，4月1日台灣捐贈的首波口罩共1000萬片，送到歐盟、美國及友邦；第二波600萬片醫療級口罩亦已運往北歐、中東歐、拉美和加勒比海地區、新南向政策及其他友好國等，台灣絕大多數的民眾都支持這項行動，海外僑胞也在全球各地黙黙地丶自發性地從事各項關懷與捐助。

駐星代表處認為，台灣一直在幫忙，也將持續秉持「專業、務實、有貢獻」的原則，與世界各國攜手，共同落實WHO憲章所明訂「達致全人類最高健康水平」的宗旨。

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