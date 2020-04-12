為「中華民國台灣」抱不平！　陳玉珍出聲了…要求譚德塞向台灣人道歉

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞日前在記者會上指控被台灣人歧視，甚至遭攻擊長達三個月，引來我國政府不滿回擊。對此，曾說「台灣不是國家」的國民黨立委陳玉珍12日透過臉書表示，自己為台人抱不平，並要求譚德塞向台灣道歉。

陳玉珍說，收到許多詢問，是否為譚德塞指控台灣人歧視的說法，幫台灣人抱不平？而她確實在受訪時表示，「譚德塞欺善怕惡」。

陳玉珍強調，「玉珍隨時隨地都有替中華民國（台灣）發聲，絕對不會容忍同胞受欺負」，在目前疫情險峻的同時，譚德塞先生的發言，全台澎金馬都不能夠認同，在此呼籲譚德塞先生應提出證據，不要信口開河！若是沒有證據的話，請你公開向台灣人民道歉！

陳玉珍說，以往我國都是請邦交國向WHO提案、發聲，並呼籲執政的民進黨政府應善用時勢，積極向非邦交國爭取提案邀請中華民國（台灣）重返WHO，相信我們傲人的科技與醫療實力讓許多國家都受到實質幫助的情況下，國際社會絕對會支持我國重新回到WHO的！

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