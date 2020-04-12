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法媒：中國買通非洲「章魚般探進國際組織」　歐洲怒了打算抵制

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▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom）在北京人民大會堂舉行會議前，與中國國家主席習近平握手。（圖／路透）

▲世衛秘書長譚德塞1月與中國國家主席習近平握手。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

世界衛生組織（WHO）公信力受到質疑。法媒分析指出，中國透過金錢拉攏非洲國家，藉此掌握話語權，在聯合國旗下組織獲得選票；而此舉不僅影響到美國政府，就連多個歐洲國家也開始思考是否該進一步抵制。

《中央社》援引法國媒體《費加洛報》（Le Figaro）報導，中國自2010年開始擴大影響力，時值美國在多邊體系的聲音逐漸變小，中方透過各種方法增加自身在世衛、聯合國安理會等國際組織的地位。報導形容，中國就像「章魚」，把爪子探進國際組織真空處，並把偏好的候選人拉上位。

曾派駐中國的一名法國外交官員警告，中國試圖逐漸掌握聯合國。內文描述，事實上，中國除了掌控世衛，其他如聯合國工業發展組織（UNIDO）、聯合國糧食及農業組織、國際電信聯盟（ITU）等組織，也都有其影響力。法國外交官員認為，中方試圖利用國際單位打造「後西方時代的新秩序」，不願遵循西方世界的價值觀，而是要建立反西方的同一陣線。

法國智庫戰略研究基金會（FRS）學者倪雅玲（Valerie Niquet）認為，中國與許多非洲國家結為同盟，以便在聯合國的決議案獲得有利的票數。法媒還觀察到中國與衣索比亞的關係，像是中國在後者投下大量金錢，幾名衣國領袖都支持前馬克思主義，值得注意的是，非洲聯盟（African Union,AU）總部還受到北京資助。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）近來聲稱受到台灣「攻擊」；他2017年得到中國支持，拿下國際組織秘書長一職。倪雅玲形容，世衛開始像鸚鵡一樣復述，重複中國的看法，也出於北京要求，使得台灣無法得到世衛觀察員身分。

如今，歐洲國家與美國成為新冠肺炎（COVID-19）疫情重災區，中國疫情則趨緩，並進一步放寬封鎖。中國試圖想與國際社會分享抗疫舉措，然而種種行為已招致批評，特別是中國1日獲准能夠參與聯合國人權理事會協商小組，使得「聯合國觀察」（UN Watch）大力抨擊此舉宛如「讓縱火犯成為消防局長」，荒謬又不道德。

根據內文，多個歐洲國家開始質疑，中國藉由公衛外交來提升影響力，同時還想改變病毒的最初來源地；歐洲國家還擔憂，在口罩、藥物等物資方面，會太過依賴中國。

 
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