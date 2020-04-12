故意出國！一家5口爽夠41天　祖母隔離期「嗑感冒藥」緩解…回家後GG了

▲新冠肺炎傳染性極強。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

北京市官方11日通報，過去24小時新增報告境外輸入新冠肺炎病例1例。當地一家5口在2月13日不顧疫情高發，執意出國旅遊探親，在泰國爽玩41天，日前回國進入隔離點觀察，期間身體狀況無異常，沒想到，14天隔離期即將結束時被確診。

北京市疾控中心副主任龐星火11日通報，北京境外輸入確診病例相關情況。女患者無業，2月13日與兒媳、孫子、侄女、外孫女一家5人前往泰國普吉島度假旅遊探親，境外生活41天。

3月25日5人由泰國乘春秋航空9C8522航班抵達上海入境，在海關健康申報無異常，26日乘國航CA1884抵京，經旅客集散點分流至不同集中隔離點觀察。

異常在次日發生，隔離點27日對女患者及其兒媳、孫子進行新型冠狀病毒核酸檢測，發現祖孫2人檢測結果呈陰性。兒媳檢測結果呈陽性後轉定點醫院，於28日診斷為確診病例，判斷為境外輸入病例。

▲大陸目前防控壓力在於境外輸入病例。（圖／路透社）

隨後，女患者自述4月3日因開窗通風導致鼻塞，口服感冒藥，使症狀有緩解。4月9日即隔離第12天，朝陽區疾控中心按要求對祖孫2人採集咽拭子標本進行新冠病毒核酸檢測，10日檢測出結果顯示她變陽性、孫子呈陰性。

急救車馬上將女患者轉運至小湯山醫院，根據境外旅居史、肺部影像、血液檢查等診斷依據，當日診斷她為確診病例，確認臨床分型為普通型。目前，將繼續對患者孫子密切觀察；侄女、外孫女回京隔離期間身體無異常，兩次核酸檢測均呈陰性，已解除隔離觀察。

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