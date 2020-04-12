突成無症狀患者...他大驚「怎麼可能」！原因曝：拿包裹後忘了洗手

▲鄒鵬曾外出拿包裹，但沒有戴手套，也沒有洗手。（示意圖，非本文當事人／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

武漢42歲的鄒鵬（化名）因經營的茶葉店準備重新開張，以防萬一到醫院做新冠肺炎核酸檢測，然而沒想到結果竟呈陽性，「我沒有任何不舒服，家裡也沒人確診，我怎麼可能被感染？」根據官方通報內容，鄒鵬自1月23日後一直居家，但期間曾外出拿包裹，沒有洗手。

▲武漢新冠肺炎疫情趨緩。（圖／路透社）

自3月19日武漢新增確診病例清零後，4月4日，武漢市衛健委發佈通報稱，3日當地新增一例確診病例，該患者屬於「無症狀感染者轉確診」。通報中提到，患者每次團購物品拿回家後，未進行其他消毒處理，取外購物品時沒有戴手套，有幾次沒有洗手。此外，患者生活樓棟也曾有確診病例，不排除社區感染。

據《澎湃新聞》報導，該患者是42歲的鄒鵬，他與妻子在武漢經營著一家茶葉店，隨著疫情好轉，他計劃重新開張，為了讓自己「心裡踏實」，鄒鵬3月30日下午來到武漢市第六醫院做核酸檢測。沒想到，這次「無心」的檢查，卻證實了他是一名新冠肺炎無症狀感染者。

▲ 通報內容 。（圖／翻攝自微博）

核酸檢測結果證實為陽性後，因其無明顯臨床症狀，鄒鵬4月1日住進了隔離酒店。據鄒鵬介紹，當晚，其手腕測溫為36.6℃，但額頭測溫卻是37.5℃。除體溫外，他也自覺有些口乾舌燥的症狀，但並無畏寒、咳嗽、呼吸困難等臨床表現。

「我覺得，我體溫升高是吹空調所致。」鄒鵬稱，由於隔離酒店空間小，室內通風不太好，他便將空調一直開著，他懷疑自己因為吹空調時間過長，才導致額溫上升，隔天他的額溫依然超過正常體溫，因此被送至武漢市肺科醫院。

入院後鄒鵬測得腋下體溫為37.3℃，鑒於多次體溫異常，他被收入呼吸病區，而其肺部CT照片顯示，其雙下肺胸膜下磨玻璃影、核酸檢測依舊為陽性。鑒於上述情況，4月3日，醫院確定鄒鵬不再是無症狀感染者，而是新冠肺炎確診病例。

▲武漢4月8日解除封城。（圖／路透社）

對此結果，鄒鵬至今也想不明白，「我們一直居家隔離，最多也只是隔5、6天去取外購品，家裡也沒人感染，不知道如何被傳染。」至於樓棟中有確診病例，鄒鵬表示自己此前並不知曉。

儘管鄒鵬已被確診，但他的妻子和2個孩子的檢測結果均為陰性。目前也已被安排在隔離酒店中，健康狀況良好。3天時間，從無症狀感染者變成確診病例，鄒鵬沒有太多思想包袱，「住進醫院後，我的體溫就恢復正常了，也再無其他不適症狀」，目前已開始服藥，暫時還沒有其他治療。