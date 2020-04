批譚德塞「對台灣指控」毫無根據！美眾院外委會點讚蔡英文回應

▲世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)。(圖/路透)

文/中央社記者徐薇婷華盛頓11日專電

世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞指控,台灣對他發動種族歧視攻擊言論。美國眾議院外委會主席恩格爾今天表示,譚德塞對台灣指控毫無依據,他讚賞總統蔡英文的回應方式。

2019冠狀病毒疾病(COVID-19)全球感染164萬餘人,奪走超過10萬條人命,WHO初期反應受到外界嚴厲批評與檢討。譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)8日譴責美國將疫情政治化,也指控台灣對他發動種族歧視攻擊的言論。

面對譚德塞指控,蔡總統9日表達強烈抗議,並表示台灣反對任何形式的歧視。蔡總統也在推特(Twitter)上指出,她想透過這次機會邀請譚德塞訪台,親自感受台灣人民多致力於與世界接觸,及對抗2019冠狀病毒疾病。

Chairman @RepEliotEngel: I applaud @iingwen’s response to baseless claims that Taiwan is fueling racist attacks against @DrTedros. I encourage him to check out #Taiwan’s record—despite its exclusion—so we can collectively advance @WHO’s critical global health work. https://t.co/uxVakZBpf4