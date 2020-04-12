台灣未明示「人傳人」？郵件2大關鍵字曝光　陳時中一句戳破：內行人說外行話

記者趙蔡州／綜合報導

針對世界衛生組織（WHO）日前宣稱，台灣沒有明確提出「人傳人」警告，中央流行疫情中心指揮官陳時中11日公布電子郵件內容，表示其中2個詞已經點出病毒會人傳人，痛罵WHO人員「內行人講外行話」。新黨發言人王炳忠11日則在臉書質疑，整封電子郵件究竟哪一個字提到「人傳人」了。

指揮官陳時中11日下午出席記者會時，公開政府2019年12月31日寄給WHO的電子郵件，並用英文唸出書信內容。他強調，內文已特別提及「非典型肺炎（Atypical pneumonia）」與「隔離治療（Isolated for treatment）」，「如果說隔離治療不是警訊，什麼才是警訊？」

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▲陳時中用英文唸出書信內容。（圖／攝影中心攝）

他表示，任何公共衛生學者或醫師等專業人員看見2個詞後，應該都能明白什麼樣的病患需要被隔離治療，進一步研判該等病患有「人傳人」的可能，硬要扯台灣沒有「明示」根本是「內行人講外行話」，而且當時台灣境內沒有任何病例，「明示」該疾病已人傳人才是「誤導訊息」。

陳時中進一步反問，如果不是會員國的台灣都已告訴WHO了，身為會員國的中國有沒有和IHR說，如果沒有「這不是隱瞞，什麼叫做隱瞞」，如果中國有講，那就要再問WHO「這不是失職，什麼叫做失職」。他認為WHO對此事件要坦誠以對，積極處理後續相關事情，不要轉移焦點一錯再錯。

▲王炳忠質疑，整封電子郵件究竟哪一個字提到「人傳人」。（圖／記者張一中攝）

不過陳時中公開電郵內容後，王炳忠11日晚間在臉書質疑，「蔡英文當局的官員想騙大家看不懂英文，去年12月31日給WHO的郵件，通篇哪一個字提到『人傳人』了」、「才指控WHO說台灣沒講『人傳人』是斷章取義，現在公布郵件，證明原來是自己在斷章取義。」

王炳忠表示，「看看這封郵件，台灣提供給WHO的唯一資訊，就是12月30日武漢市健委會發布的緊急通知，這就是所謂「暗示」、「如果根據大陸這份通知，就能知道這種有別於SARS的非典型肺炎會『人傳人』，那就反證大陸根本沒有隱匿疫情，台灣對於可能會『人傳人』的『領悟』，就來自於大陸的公告。」

▲政府2019年12月31日寄給WHO的電子郵件。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

電郵全文：

News resources today indicate that at least seven atypical pneumonia cases were reported in Wuhan, CHINA.

Their health authorities replied to the media that the cases were believed no SARS; however the samples are still under examination, and cases have been isolated for treatment.

I would greatly appreciate it if you have relevant information to share with us. Thank you very much in advance for your attention to this matter.

Best Regards

中文翻譯：

根據今日新聞媒體報導，中國武漢至少有七起非典型肺炎病例，當地衛生當局回復媒體表示，這些病例並非SARS；不過，檢體仍在檢驗中，且病例已被隔離治療。

如果您有相關訊息可以與我們分享，我將非常感激。

先感謝您對這事件的關注。

