從沖繩起飛！ 美智庫提台日聯合防務 「伴飛」解放軍機

▲2020年2月9日F-16A監控解放軍的轟6K。（圖／國防部）

記者魏有德／綜合報導

台美雙方近年持續加強安全防務關係，美國國內支持日本同步提升與台灣的防務關係的聲音也有升高趨勢。對此，美智庫專家紐舍曼（Grant Newsham）提到，防衛台灣就等同於防衛日本，失去台灣將對美國乃至於日本在區域的影響力造成重大衝擊。

▲沖繩美軍基地。（圖／達志影像／美聯社）

台日雙方近年持續透過非官方接觸，挑動大陸在東亞布局的敏感神經，對於遏止大陸在東亞勢力擴張，台日雙方的防務關係升級，扮演著關鍵角色。紐舍曼認為，日本能夠依賴美國來照顧台灣的日子已經結束，美國需要日本向台灣提供協助，「日本給台灣的幫助越多，美國越有可能防衛日本。 」

曾經擔任美國海軍陸戰隊軍官的紐舍曼指出，拿下居於戰略位置要衝的台灣，解放軍的海空軍便可以此為跳板，進入太平洋中部心臟地帶。同時，也可以隨時切斷對日本能源和貿易至關重要的海路，導致日本西南島鏈遭到極大壓力。

紐舍曼認為，一旦美軍撤離或台灣失守，日本自衛隊獨自面對解放軍是「不可的任務」，甚至得動用「核武」。紐舍曼表示，支持台日雙方提升安全防務關係，是日本維持區域內領導國家地位的前提之一，「你越是願意準備打仗，你就越不可能打仗。 」

▲沖繩基地的日本海上自衛隊P-3C獵戶座反潛機。（資料圖／ETtoday）

紐舍曼建議，防務升級可由彼此聯絡官交流開始，並拉上美軍一起，讓兩棲部隊在人道主義援助及救災領域進行合作。此外，台灣空軍和日本空中自衛隊（JASDF）在關島、海軍在任何地方，進行共同演訓，以及邀請台灣參加導彈防禦和北韓制裁行動。

對於解放軍空軍軍機繞台等行動，紐舍曼也提到，可以透過來自沖繩基地的美日戰鬥機，聯合台灣空軍對解放軍實施伴飛和監控，強化聯合安全防衛機制。

▲日本航空自衛隊第204飛行隊F-15J。（圖／航空自衛隊）

紐舍曼強調，為了日本國內政治經濟的利益，台灣值得捍衛，「如果日本仍視自己為亞洲的領先國家，因擔心北京政府而害怕與台灣加深國防聯繫，或許會從此退居幕後，將主導權交給中國。」

針對日本與台灣是否應該加強防務安全合作，美國智庫戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies；CSIS）近日邀請莫林和曼斯菲爾德基金會副主席賽爾夫（Benjamin Self）及日本戰略研究論壇研究員紐舍曼，就正反立場進行討論。