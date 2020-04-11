台海主戰力「解放軍075兩棲攻擊艦」大火！　船尾「焦黑一片」黑煙空中飄散

▲解放軍075型兩棲攻擊艦11日驚傳大火。（圖／翻攝自微博）

記者劉亭／綜合報導

中國解放軍075型兩棲攻擊艦今（11）日驚傳失火意外，據網路流傳現場照片顯示，075攻擊艦的尾部出現明顯大火，黑色濃煙也在天空中不斷飄散。目前尚不知道確切狀況。大陸軍事專家曾指出，075艦有強大的機動作戰能力，是台獨份子的嚴正警告。

根據網路上流傳資料，075型兩棲攻擊艦過火的尾部被燻黑。而在另一部影片中可見，075尾部有明顯大火，機庫、井底甲板都呈現一片焦黑，疑似為此次意外起火點。

據了解，這艘075兩棲攻擊艦於2019年9月25日於上海正式下水，艦長250米，舷寬30米，排水量達4萬噸，是僅次於美國同級艦艇的世界第3大兩棲攻擊艦。該艘075仍在舾裝中，經過本次事件可能會延長原本的交付時間。

有熟悉軍事的網友表示，「問題不大，不影響建造計畫」、「艦體外部沒有明火，電纜之類的燒起來就是這種效果，估計趕工期，電焊之類的點燃了雜亂的電纜，主體結構完好，會拖延幾個星期的工期吧。

▲解放軍第二艘075艦3月最新照曝光，艦島已吊裝完成「下水期近了」。（圖／翻攝微博@胡子說海）

075艦是解放軍中國自行研發製造的，目前能夠建造類似艦艇的國家「只有中美兩國」。第二艘075艦正在上海滬東中華造船廠建造，第二艘075型兩棲攻擊艦的艦島吊裝3月初已經完成，離下水的日子近了。

環球網先前報導中，有軍事專家指出，075型軍艦可以當作兩棲車輛和氣墊登陸艇的母船，運送士兵、步兵戰車、主戰坦克等展開登陸作戰，雖然主要是滿足中國海軍戰略的迫切需求，但如果台獨分子踩到紅線，該艦下水將會是對台獨份子和境外敵對勢力的嚴正警告。

根據大陸官媒報導，075型兩棲攻擊艦長250公尺、寬30公尺，排水量約4萬噸，可搭載28架直升機，擁有直通甲板，能同時起降多架直升機，也設有塢艙，可作為兩棲車輛及登陸載具的母船，運載士兵、坦克等進行登陸作戰，自身防禦方面採用紅旗10近程防空導彈系統及「萬發炮」近程防空系統，搭配新型自產快速反應雷達。



