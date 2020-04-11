向抗疫防疫人員致敬　王定宇送護目鏡守護醫護人員

▲立委王定宇將分送護目鏡給中西醫、牙醫、基層診所、護理師等醫護人員，期待這批護目鏡的投入，能為台灣的基層防疫，築起一道堅實的馬其諾防線。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為讓基層防疫物資不致匱乏，立委王定宇11日在東區服務處舉行「防疫人員守護我們，我們支撐防疫人員」的護目鏡分送記者會，除台南市醫師公會前後任理事長陳相國、王正坤、診所協會、護理師、西醫、中醫、牙醫、診所、護理師等公會理事長、總幹事外，另多位南關線、東區、永康區在地里長也共同到場參與。

王定宇説，他要代表所有民衆向守護在抗疫最前線的基層醫療人員、里長、里幹事們致上最大謝意。王定宇認為，相較於歐美先進國家的慘狀，台灣對抗武漢病毒是則成功的故事。台灣能夠成為全球典範，關鍵在於擁有最優質的基層醫療網與堅實的里政體系，所以讓基層醫䕶人員，里長、里幹事們的防疫物資不致匱乏，安心執行業務，是他的責任所在。

王定宇表示，在國家隊組成後，台灣的口罩已不致短缺，現今基層最欠缺的是護目鏡。經連繫後，他分送護目鏡的範圍已擴及至中西醫、牙醫、基層診所、護理師等廣義醫護人員，數量也由原先設定的6000支，增加至23000支，他期待這批護目鏡的投入，能為台灣的基層防疫，築起一道堅實的馬其諾防線。

另到場的醫師公會前後任理事長王正坤、陳相國；東區里長聯誼會會長周翊庭；各醫療公會理事長們表示，無論問診或政令宣導、甚或執行居家隔離業務，他們是基層防疫的最前線，他們感謝王定宇的關注，在短短一個星期內，高效率的募集到2萬支以上的護目鏡，讓他們能安心無虞的執行任務。基層護理人員與里長、里幹事們會更加緊密的結合在一起，共同守護台灣防疫最前線。

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