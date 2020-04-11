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雨下完就暴冷！今晚北東迎大雨　明氣溫溜滑梯「最冷跌破10度」

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▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,口罩,流感,防疫,假日,休憩,散步,出遊,大陸冷氣團。（圖／記者李毓康攝）

▲明日低溫下探11度。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局表示，今日下午鋒面通過台灣，全台各地轉雨，預計今晚至明晨會再有一波降雨，中部以北、東北部將有較大雨勢或雷雨。明日大陸冷氣團來襲，水氣逐漸減少，氣溫一路溜滑梯，週日深夜至週一將是最冷時段，低溫下探11度，局部地區氣溫恐跌破10度。

氣象局預報員陳伊秀表示，今晚還會再有一波降雨，預計中部以北、東北部降雨較明顯，恐有雷雨、短暫雷雨，花東與南部則是局部地區會有降雨，但不會全面都有雨。

請繼續往下閱讀...

陳伊秀指出，到了週日上午降雨將逐漸趨緩，山區等地上半天仍有雨，到了下半天水氣減少，大陸冷氣團開始影響，北台灣最先降溫，上午8點溫度約只有14到16度，越晚會越冷，中部、花蓮白天高溫約22到23度、南部25度，傍晚逐漸變冷。

▲▼氣象局發布低溫特報。（圖／氣象局提供）

▲氣象局發布低溫特報。（圖／氣象局提供）

陳伊秀表示，週日深夜到週一清晨是最冷的時段，預計中部以北、東北部低溫下探11到13度，空曠地區可能溫度更低，氣象局已針對基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣等6縣市，發布低溫特報「黃色燈號」，明晚局部地區低溫恐跌破10度以下。

陳伊秀表示，週一、週二持續受到冷氣團影響，加上輻射冷卻，夜晚與清晨氣溫偏低，週一北台灣白天高溫約20到21度、中部與花蓮22到23度、南部24到25度，因為是乾冷也有太陽，因此白天雖有涼意，但不至於太冷。

▲▼ 口罩 寒流 低溫 冬衣 保暖。（圖／記者屠惠剛攝）

▲週一、週二清晨都偏冷。（圖／記者屠惠剛攝）

陳伊秀表示，週二清晨受輻射冷卻影響，寒冷區域更大，中部以北與宜蘭氣溫約11到13度、花蓮14度、南部15度，中部以北的空曠地區或接近山區處，可能會出現10度以下低溫。

陳伊秀表示，週三開始冷氣團減弱，清晨氣溫略升，約14到16度，白天回溫幅度較多，北部約24到25度、中南部26到28度、花東25度，相對舒適的氣溫將持續到下週末，後期水氣也不多，都是多雲到晴天氣型態，僅東半部有局部短暫雨，北部山區雲量偏多。

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