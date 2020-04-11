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影／染疫4歲童幼兒園「新增3名學童有症狀」總計15師生接受採檢

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記者洪巧藍／台北報導

國內公布一例新冠肺炎本土病例是4歲幼童，遭到自美國境外移入家人感染，也造成首起公立幼兒園停課。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今(11)公布，再增3名學童出現症狀，總計通報15師生有症狀，已有12人採檢確認陰性，3人採檢中。

▲▼0411疾管署記者會。（圖／攝影中心攝）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

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根據指揮中心資料，該名4歲幼童（案365）的爺爺（案356）從美國返台，奶奶（案343）先發病確診之後，才發現爺爺染疫，為一家庭群聚。然而該名幼童在3月25日出現發燒症狀，幼兒園導師讓他待在單獨隔離空間後被家人接回，到了4月2日個案奶奶檢驗陽性，經衛生單位進行接觸者採檢確診，3/25至4/1曾上課4天半。

莊人祥表示，幼兒園接觸者匡列121人，4個班全面停課兩週。目前瞭解接觸者15人有症狀，包含12名學童、3名教師，目前還有12人陰性，還有3名學童採檢當中。

根據指揮中心資料，案356（爺爺）曾於2月23日至3月17日至美國工作，返國至今無不適症狀，經衛生單位進行接觸者採檢，於4月5日確診，先前確診的妻子（案343、奶奶）則為相關家庭群聚。

▲▼385,肺炎,關係圖,地圖。（圖／王譯萱製作）

▲今日新增確診3個案。（圖／王譯萱製作）
▲▼385,肺炎,關係圖,地圖。（圖／王譯萱製作）
▲截至4月11日為止，全台確診數達385人。（圖／王譯萱製作）

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