館長又被罰！介紹「台灣頂級綠峰膠」可抗癌　隔天馬上被檢舉

▲館長又被開罰。（圖／翻攝自館長YouTube）

生活中心／綜合報導

網紅館長先前因為「抗菌乾洗手」凝露的產品廣告不符合法規，被台北市衛生局開罰。沒想到，才時隔沒有多久，又有眼尖的網友發現，除了「抗菌乾洗手」以外，館長旗下公司推出的產品「台灣頂級綠蜂膠」也在開罰的行列。

館長陳之漢先前在直播中介紹，綠峰膠相當好，是一種抗癌、抗發炎的東西，「甚至癌症的病患都要求吃蜂蜜。你化療會腫嘛、你癌症會腫嘛，都要求你吃這個東西。」

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▼館長又被開罰，點圖可放大。（圖／翻攝台北市衛生局官網）

此外，館長還提到，若有喉嚨痛、或是長期抽菸的人，睡前、醒來時滴個2、3滴，「你自己會知道，我不用跟你講，你會知道這個東西的好。我阿館啦！一個禮拜要吃一罐。」

對此，台北市衛生的公告稱，惡名昭彰股份有限公司在「YouTube」網站刊登「台灣頂級綠蜂膠」食品廣告，內容宣稱「「…（主持人口述）它就是一個抗癌的、抗發炎的東西…甚至癌症的病患都要求吃蜂蜜…化療會腫…癌症會腫…抗氧化…防癌…喉嚨痛或是抽菸的人…呼吸道很舒服…在現在疫情這麼嚴重…蜂膠這是這麼好的東西…冠狀病毒…感染…抵抗力不好…這東西防癌…抗老…」等文詞，涉及誇張、易生誤解，違反食品安全衛生管理法第28條第1項規定，經過民眾檢舉，裁罰新台幣4萬元。

▼影片取自Youtube，如遭刪除敬請見諒，影片從35分07秒開始。