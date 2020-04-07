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善耕365／在同「疫」條船上　社福及志工的防疫考

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(圖／生命勵樂活輔健會提供)

圖、文／善耕365 余柏翰

新冠病毒席捲全球，世界各國都籠罩在病毒爆發的恐慌之中，不少國家的民眾都有搶購民生用品的狀況發生，人與人之間的距離不知不覺因為這場疫情產生意想不到的距離；對台灣來說，過去經歷了SARS與其帶來的痛苦歷程，這個寶島可以說是使出渾身解數來對抗這場新冠病毒戰役，為了避免傳染病毒的可能性，許多大型集會活動、人與人面對面的交流都被迫中止，善耕365公益媒合平台(以下簡稱善耕365)關心的，便是台灣許多投入志工行列的民眾以及接受志工的單位，據我們於善耕365平台上統計，相較上一季的志工活動，志工報名幾乎銳減了五成，社福團體也取消了近三成志工活動。面對疫情，志工及社福團體又是如何來看待及因應呢?

對台灣防疫有信心！展現志工的行動力

志工服務常常是第一線與人接觸及交流，不免在面對這場疫情下，志工對於外出、參與走入人群的活動，多少需要評估及調適，畢竟沒有人希望在幫助別人時而感染病毒，善耕365從訪談ˊ中了解到志工朋友，依舊願意投身服務，一如往常發揮自己的愛心，去幫助別人。

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「沒必要恐慌，只要做好自主管理，確保所有參加者均能配合，當活動允許照常舉行就表示主辦單位評估過，那麼就不影響我的意願。」— 彭世國/生命勵樂活輔健會志工

「報名當下時對於疫情還是會有一些顧慮，但因為協會和展場對於防疫都有配套措施(戴口罩、量體溫等)，所以實際上並不是那麼擔心，但之後仍會視當下疫情狀況來評估志工服務。」– 小A/咪可思協會的貓咪送養會志工

其實對於台灣的防疫策略及成果，這些志工們是有信心的，與談間多半感受的到，疫情並未影響他們前往服務，對於參與的志工來說，做好防疫防護，至於別人，如果自己有身體不適的狀況就不參與活動，保護他人。

▲一日手搖自行車活動，志工們與服務對象歡樂漫遊。(圖／生命勵樂活輔健會提供)

目前也有不少志工活動都在戶外空曠的地方舉行，大家的自主管理意識也都很好，我們得到的許多回饋都是，目前並沒有擔心會因志工服務而感染的風險，能在安全的狀況下服務，志工彭世國表示：「能看見這些自己幫助的身障者，能夠持續跨出心理的障礙，露出笑容，沒有什麼比這個更值得的。」

全民物資瘋搶，社福單位備受影響

▲持續升溫的疫情，賣場出現民眾囤物潮。

「不知道是否因為疫情捐尿布跟衛生紙的人變少了，但這些是消耗品，病友們每天都需要用到...」- 中華小腦萎縮症病友協會的社工

持續升溫的疫情令人緊張，各大賣場出現了好幾波民眾囤物潮，其實對社福單位來説，這些大家瘋搶的民生用品，在平時對社福的需求就已至關重要，更何況在當前疫情的非常時期。另外，位於高雄市的螢火蟲兒少福利服務關懷協會，主要服務弱勢兒童、也協助供餐及繳付營養午餐費等，也因疫情受到影響，原先備有的泡麵、罐頭、衛生紙等民生用品很缺乏，也難以買到。

社福: 抗疫準備 多一點，風險危機 少一些

▲ 芒草心定期舉辦「作伙呷便當」活動。(圖／社團法人台灣芒草心慈善協會提供)

主要服務無家者的台灣芒草心慈善協會(以下簡稱芒草心)，社工們時常需要上街接觸第一線的無家者，此外，芒草心平時也在其下的自立支援中心(提供無家者暫時居住的空間)定期舉辦「作伙呷便當」活動，讓其中的住民可以與其他人有人際的互動。不少民眾會擔心無家者是如何防疫，視他們為高風險的一群。

「芒草心的工作夥伴們因應疫情也採取分組上班制，來適當地做一些風險保護，雖然會緊張及擔心，但還是希望可以持續進行無家者的服務及活動。」— 台灣芒草心慈善協會社工

「現階段因應及防堵疫情擴散，3月份配合政府公告全面暫停辦理團體活動，同步暫停招募團體志工。因為疫情關係，自2月底志工實際服務的人數就有明顯的降低，3月份據點活動因政府公告暫停舉辦，所以目前志工對於據點的影響，仍是在還可接受的範圍中，影響並不大。」— 長者關懷的某社福單位

對於許多社福單位來說，影響比較可見的部分在於一些單點、固定服務的據點志工有稍稍減少的狀況，防疫期間，社福內部的工作人員多支援一下，也拉長活動的準備時間，也要確保在防疫措施上的齊全。整體來說，相較於國外疫情嚴重爆發的情況，台灣的疫情防範讓民眾較放心，對於志工及物資短缺的情形，不少單位除了先進行內部加強管理及減少大型活動的承辦，對前來服務的志工更是做好酒精消毒和量體溫等控管，營造一個安心的服務環境，是現在各社福單位十分重視的


雨過總會天晴，造就未來更棒的服務環境

疫情考驗著困境中的人性，總有一天，這場新冠病毒的疫情會結束，世界會恢復到過往正常的模樣，人們日出而作日落而息，不過人與人之間的距離，是否會因這場疫情，而有所改變? 與人面對面接觸最頻繁的志工及社福團體，又會產生了怎樣的衝擊？這個問題暫時沒有肯定的答案，但善耕365從這些社福及志工朋友的回饋中得知，對於未來的服務環境，依舊充滿信心，不論是志工或是社福，大家都是用相當謹慎的態度去準備及對抗疫情，也因為有這樣的意識，讓人們願意投入資源、人力給需要幫助的人。

台灣最美的風景，是人。

在這塊土地上，心有餘且力足的人們，往往都會願意投入資源、志工活動，捲起袖子，幫助需要協助的人們，因為我們都希望，台灣這塊土地能更好，也因為有許多前輩的努力，感染了每一個人，才會有更多志願者，加入這個行列，我們深信，願意為他人服務的堅定精神，絕對不會輕易被一場病毒疫情擊敗。

原文取自善耕365公益媒合平台官方網站 

【在同「疫」條船上，社福及志工的防疫考】

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