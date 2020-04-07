名醫嘆「戴口罩逛大街依然荒謬」　556字勸世爆中肯：再玩很快就會禁出門了

▲連假大批遊客湧入墾丁大街，不過在國家級警報發佈後，人潮遽減。（圖／記者吳奕靖攝）

記者周亭瑋／綜合報導

清明連假國旅人數遽增，指揮中心也急拉警報，而看在醫護眼裡，則覺得格外感慨與諷刺。名醫蘇怡寧以「水深危險」為比喻，寫下內心話勸世，更直言「看著新聞上有些人戴著口罩逛大街，我依然有著很深的荒謬感！」

蘇怡寧在臉書說道，「你不得不承認這個事實，台灣正在零星社區感染的階段，敵人躲在哪裡根本不知道，病毒正伺機而動，人潮在哪裡他就往哪裡去。還記得我們常常可以在風景區看到這樣的標誌『水深危險』，你硬要跳下去游泳...有罰則；但說實話如果你真的要下去，我也懶得理你，反正死的是你，但這次不一樣，在病毒的世界裡，你可以不怕死，但你會害到別人。」

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他表示，命是自己的，但請轉個頭看看身邊的家人，萬一接下來爆發大規模社區感染，這中間注定有人會消失，而你可能就是幫兇，「這兩天我看到新聞那些在墾丁逛大街不戴口罩的，覺得很荒謬；但說實話...有些人戴著口罩逛大街，我依然有著很深的荒謬感。你知道現在國外有多少醫護人員，因為沒有足夠口罩可以使用而身陷險境嗎？」

▲花蓮湧入大批觀光人潮及車潮，尢其東大門夜市更是寸步難行。（圖／花蓮縣政府提供）

蘇怡寧認為，如果大家能減少不必要的出門，進而減少口罩的使用，那麼節省下來的用量，勢必能夠幫助更多需要的人，「我真心認為，我們台灣口罩國家隊沒日沒夜的生產這麼多口罩，不是讓你來這樣浪費的。台灣有沒有可能走向封城的那一天？其實答案就在我們自己手上，今天沒必要少出門，明天就沒有人會強逼著你不准出門，如果你還是認為這是你的自由、硬要出門旅遊，那很快就會有人來禁止你出門了。」

超中肯文章獲得廣大迴響，網友們紛紛轉發留言，「謝謝蘇醫師，真是說到心坎裡」、「我們能做的就是乖乖待在家，團結合作共體時艱」、「住在台東，遊客真的超多的，焦慮的媽媽有點不敢讓小孩去幼兒園了」、「耳朵很硬的人怎麼勸都聽不進去」、「不要讓今日歐美變成明日台灣啊」、「今天愛出門，明天被禁足」。