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知名作曲家李欣芸　擔任高雄流行音樂中心執行長

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地方中心／綜合報導

預定今年底開幕的高雄流行音樂中心，今天公布將由作曲家李欣芸擔任執行長。李欣芸表示，未來希望集結熱愛音樂的年輕人才， 整合資源、壯大南部音樂產業發展。 高雄流行音樂中心（簡稱高流或南流），執行長一職經高雄市政府推薦，由董事會一致通過，邀請台灣作曲家、曾獲金馬、金曲肯定的李欣芸在4月13日就任。

▲▼ 李欣芸。（圖／資料照，攝影中心攝）

▲李欣芸。（圖／資料照，攝影中心攝）

根據《中央社》報導，高雄出生、台北成長的李欣芸，東吳大學音樂系畢 後，到美國波士頓柏克萊音樂學院主修爵士作曲與現代 編曲。自導演侯孝賢監製的「少年吔，安啦！」開始， 陸續為「雙瞳」、「練習曲」、「軍中樂園」、「五月 一日」等電影配樂創作，橫跨台灣電影史近20年。

李欣芸今天接受中央社電訪時表示，接下南流執行長這個工作很有挑戰，也算是回鄉服務。目前正值疫情期間，她認為在南流草創、房子還沒蓋好的階段，趁這段時間，她可協助南流場館的硬體設施監工。

高雄流行音樂中心由西班牙設計團隊以海洋意象為設計理念，坐落於高雄港11-15號碼頭，西臨漁人碼頭 、南接新光碼頭、北邊串聯愛河沿岸設施，是擁抱愛河與高雄港海域的交會地帶。

預計今年底啟用後，將有可 容納近萬人的戶外表演場地及6000席室內大型表演廳。 李欣芸表示，每回她在高雄搭計程車時，司機都會 很驕傲地介紹高雄有一座很漂亮的南流，「流行音樂居 然被這麼多人重視，身為音樂人也要好好努力把它顧好 。」 目前在北藝大任教的李欣芸發現，許多音樂系學生畢業後認為台灣音樂產業不好、環境不好，選擇到異地發展，看到許多人才外流備感憂心。未來她希望可以結合南部的學校以及熱愛音樂的年輕人，把人才集結在一 起，壯大南部音樂產業發展。

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