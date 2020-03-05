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台東男騎士酒後撞車…稱「吃安眠藥夢遊」醒來就在這！獲不起訴處分

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▲台東地檢署20搜索大武鄉前鄉長趙宏翰住家，並對法官聲請羈押禁見。（圖／記者楊均典攝）

▲台東地檢署。（圖／記者楊均典攝）

文／中央社記者盧太城台東縣5日電

台東王姓男子酒駕騎車擦撞路邊自小客車，供稱是吃安眠藥發生夢遊，醫生也出面證實，吃藥有可能發生夢遊副作用。台東地檢署予以不起訴處分，法院也撤銷公路總局的酒駕罰款。

台東王姓男子民國107年6月19日晚上8時許，在台東市騎機車擦撞停放在路邊的自用小客車，警方趕到現場對王男酒測，測得酒精濃度為0.62mg/L，依公共危險罪移送偵辦。

王男表示，自己因病服用鎮靜安眠藥（stilnox和 LORAZEPAM）才產生夢遊副作用，完全不知道發生什麼事，檢察官傳喚王男主治醫生，也證明吃了藥的確會發生夢遊可能，因此給予不起訴處分。

台東地檢署主任檢察官黃榮德表示，王男供稱案發當天下午喝完酒就去睡覺，睡前吃了他姊姊拿的鎮靜安眠藥後，清醒時就在車禍現場，不知道發生什麼事，應該是吃了藥發生夢遊。

黃榮德表示，檢察官去函醫院詢問，醫院也證實醫生開的鎮靜安眠藥在藥袋上記載「可能發生夢遊行為（ 例如：開車、打電話及準備與食用食物等）」的副作用 。

針對檢察官詢問，藥袋上面是否有記載副作用會夢遊，王男主治醫生出庭時回應，可能有；檢察官追問， 如果王男喝酒再吃這些藥會怎樣，以及夢遊是否會把機車騎出去，醫生則回應，喝酒後藥效會增長，一般在無意識狀況下會起來走動、上廁所，不是每個人都做得到開車、騎車或走出家門，但也是有。

王男姐姐被檢察官傳喚時也證實，王男平常吃藥就會夢遊，當天王男要睡覺前，自己也的確有給他吃安眠藥，之後去醫院陪先生回來後，卻發現王男的機車不在家，「兒子打電話來說弟弟在台東馬偕醫院，我才知道他跑出去」。

黃榮德表示，雖然王男有酒駕肇事行為，但因服用藥物會有夢遊副作用，而一個人在夢遊情況下，行為是不受控制的，因此不構成刑法上行為，予以不起訴。

檢方予以不起訴後，王男也因不服公路總局高雄區監理所罰鍰新台幣6萬7500元，吊扣駕照12個月的裁罰，向台東地方法院提出訴訟，法院則撤銷公路總局的裁罰。

台東地方法院表示，經勘驗事發影片，發現王男車禍時沒有任何減速或閃避動作，而是直接撞擊自小客車，此情有違一般人會自動減速、迴避常情。有可能是因夢遊欠缺騎機車能力。

地方法院進一步指出，公路總局應就王男喝酒服藥後騎機車不屬於夢遊中狀態負舉證責任，因此撤銷公路總局裁罰。公路總局高雄監理所台東監理站主任周志昌則回應，站在用路安全上，會提起上訴。

藥師陳酋位表示，王男服用的安眠藥LORAZEPAM（ 抗焦慮解除緊張症狀）和ZOLPIDEM（stilnox）（鎮靜 安眠劑）的確會有夢遊副作用；藥師陳昭宏也表示，有機會發生夢遊狀況，但通常以外國人案例居多，他也提醒，服此藥需有家人照顧，或是請醫師改藥。

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