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陸生赴台暫停　包承柯：難保台灣不受二次疫情波及「先保護學生健康」

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▲▼ 台大封校第一天。（圖／記者崔至雲攝）

▲新冠肺炎疫情影響下，台大校園不再開放訪客入內。（圖／記者崔至雲攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸教育部9日宣布考量新冠肺炎疫情防控及兩岸關係形勢，決定暫停2020年陸生赴台就讀。對此，華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所執行所長包承柯表示，大陸教育部做出此決定，是由於目前正處於抗疫關鍵階段，保護學生的健康是首要工作，「疫情的發展超出人們的想象，歐美國家的疫情發展很快，這些國家正在加大力度推進防控的措施，很難保證台灣不受第二次疫情的波及。」

根據《中評社》報導，包承柯指出，大陸在此時宣布暫停陸生赴台，共有三個原因，首先，儘管大陸抗疫已經取得了很大的成績，但是抗疫的任務尚未完成，湖北武漢在內的地區還有不少病例尚在治癒的過程中，外來病毒感染者也在繼續出現，大陸一些地區的大中小學尚未正式開學，「在大家都在繼續全力以赴防治非冠狀病毒感染的背景下，暫停大陸學生報名赴台繼續學習是非常及時的重要措施安排。」

包承柯提到，第二，這場疫情的發展超出人們的想象，歐美國家的疫情發展很快，這些國家正在加大力度推進防控的措施，但很難保證台灣不受第二次疫情的波及，另外，台灣現在公報出來的確症人數是存在問題的，大陸一些地區在查驗境外輸入患者時，有來自台灣過來的旅行者呈陽性反應，「在台灣的疫情尚未明了的狀態下，暫停一下新的大陸學生赴台學習是有利於防控疫情的重要安排，是保護大陸學生健康的措施。」

▲台大開設數位課遠距教學，百人以上的課程改遠距上課。（圖／台灣大學）

▲▼ 台大開數位課遠距教學 。（圖／台灣大學提供）

包承柯還說，第三，從已經發生的疫情防控措施以來，民進黨當局的相關部門作出了停止大陸學生赴台繼續學習的安排，使得大陸學生已無法順利赴台學習。

包承柯表示，已經在台灣學校取得學籍大陸學生的權益應該得到保護，他們已經交了學費，已經是台灣各個大學的在籍學生，他們在台灣學生可以聽課，但是大陸學生卻無法聽課受教育，這是不公平的。

包承柯指出，大陸涉台部門發出了聲明，要求台灣當局保護和重視大陸學生合法權益，但台灣當局至今則無視大陸涉台部門的呼籲，不採取任何實質性的措施，「在現有的大陸學生權益無法得到保障的背景下，如果再把大陸學生送到台灣去學習，又被台灣當局阻止不能去台灣，這是對大陸學生的不尊重。」

▼華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所執行所長包承柯。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼上海華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯。（圖／記者陳政錄攝）

包承柯分析，大陸教育部等部門出台的政策措施，暫時會使台灣的大學招生的生源進一步減少，一方面減少了台大學的經濟收入，另一方面影響到了兩岸青年學生的交流。

不過，包承柯也認為，長期來看，兩岸青年學生的交流不會停止，只會發展，「從台灣民進黨當局上台以來，大陸赴台學生卻每年都在減少，這與兩岸關係發展的態勢是成正比例的。相反，自大陸不斷放寬台生來大陸學校就讀標準後，到去年年底，來大陸學習的學生已經達到1萬2000人之多。」

包承柯強調，應該看到，台灣民進黨當局的「台獨政策」讓大陸學生感受到深度不滿，而大陸的惠台政策則受到台灣學生的熱烈歡迎，這也反映了兩岸關係發展過程中一個新的傾向。

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