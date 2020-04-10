　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

柯文哲「會用煮飯電鍋煮口罩？」　他一情形…換新的反浪費：內鍋專用就好

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼0405中央流行疫情指揮中心記者會，電鍋蒸口罩。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲中央日前宣導，可用電鍋蒸口罩殺菌增加使用次數。（圖／ETtoday攝影中心攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

中央目前宣導可用電鍋蒸口罩殺菌增加使用次數，引發外界正反不一的討論」，民眾黨主席、台北市長柯文哲8日被問及此事，反問「你會用煮飯的電鍋去煮你的口罩嗎？」不過就有網友在PTT上分享自己的做法，說他就是會用電鍋加熱消毒的人，「電鍋可以放各種不同大小的內鍋，你就一個內鍋專用就好了。」

這位網友在PTT的Gossiping板上回文，說他會用電鍋加熱消毒，「現在有些地方，明明很空曠，可是還是規定你戴口罩」，像他這幾天白天去101的時候，是真的沒什麼人、空曠的很。

請繼續往下閱讀...

原PO說，另外還有他租車位的大樓，規定進大樓要戴口罩，但他只是走進去開車，2公尺內不會靠近任何人，「人家就規定了，就順著人家，要不然只是去開車，戴新的口罩也真是浪費，口罩乾蒸一下也可以除菌，比較沒味道。」

▲▼0405中央流行疫情指揮中心記者會，電鍋蒸口罩。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲陳時中日前在記者會上示範用電鍋蒸口罩。（圖／ETtoday攝影中心攝）

至於柯文哲日前表示「你會用煮飯的電鍋去煮你的口罩嗎？」他直呼「人家明明是乾蒸，就是高溫消毒」、「另外，電鍋可以放各種不同大小的內鍋，你就一個內鍋專用就好了」，也認為最重要的還是社交距離跟環境、手部消毒等等，「社交距離隔很遠，少去人多的地方，口罩就不用一直浪費。」

貼文留言處就有人好奇跟原PO進行一場論戰，發問的人直問「在教大家蒸之前多少人一個口罩戴好幾天的？然後有事嗎？如果沒事為什麼還要蒸口罩？」「既然是拋棄式口罩為何還要放久？有人放口罩放到發霉還在戴嗎？」

看到問題後，原PO就回「殺菌好啊！沒菌沒味道，放久不發霉」、「某些人說，14個口罩輪著戴，第一個若有病毒，病毒14天已經不存活了，但是這樣可能會發霉。只是順便提到這點，重點還是高溫過的沒細菌、可除味。」

發問的人接著坦承，「好吧，說穿了我只是怕口罩有香菜或九層塔味……而且一年前跟我說拋棄式口罩要蒸，我一定會覺得方法很蠢」，原PO最後也強調「如果沒驗證過，可能我也不會去用，一般人也沒有實驗驗證的能力跟工具。」

►防疫隨身寶！你需要這個75%酒精乾洗手～

ET快訊
南韓網友罵爆譚德塞！強力聲援：台灣才有資格對WHO大聲
台灣女孩林薇「反擊譚德塞」　蔡英文暖心回應了！
口罩抵歐！「歐盟大秀台灣國旗」　打臉WHO狂讚：困境展現團結
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「台灣BOX」抗疫插管箱將量產　3暖醫無償設計找工廠被當詐騙...直到遇見他

《武漢封城日記》狂賣3刷！書中曝自由被剝奪「關鍵時間」與他的死亡有關

爽玩墾丁後發燒！急診醫「1天通報好幾個」…PO光榮印記照：祈禱台灣不會爆

捐款近1.5億！呂若瑟神父優先助義大利　並擴大幫歐洲困難地區

獨／無視疫情！各地保齡球友齊聚高雄辦聯賽　衛生局搖頭：真是講不聽

防疫擺第一！　新北金山三和國小搬出「終極神器」：無敵小太陽

誠品書店對台東說掰掰了！　4月底確定撤離台東唯一據點

聯結車闖入台鐵平交道！火車頭被撞爛「影響逾5千人」

疫情衝擊大缺血！O型最慘全台還需1.3萬袋「台北只剩3天可用」

周日冷氣團南衝凍3天！2時間點「爆冷10°C」　明全台變天降雨熱區曝

譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉

林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

超壯觀！直擊花枝寶寶群聚誕生 網讚：卵像珍珠❤餵食秀好療癒

美國音樂家創作「他*的待在家」　超洗腦旋律網笑：聽完不出門了

譚德塞嗆川普別把病毒政治化「如果你不想看到更多屍袋」

盜版網pttplay、小鴨影音關了　網頁打開全白：後會有期

「台灣BOX」抗疫插管箱將量產　3暖醫無償設計找工廠被當詐騙...直到遇見他

《武漢封城日記》狂賣3刷！書中曝自由被剝奪「關鍵時間」與他的死亡有關

爽玩墾丁後發燒！急診醫「1天通報好幾個」…PO光榮印記照：祈禱台灣不會爆

捐款近1.5億！呂若瑟神父優先助義大利　並擴大幫歐洲困難地區

獨／無視疫情！各地保齡球友齊聚高雄辦聯賽　衛生局搖頭：真是講不聽

防疫擺第一！　新北金山三和國小搬出「終極神器」：無敵小太陽

誠品書店對台東說掰掰了！　4月底確定撤離台東唯一據點

聯結車闖入台鐵平交道！火車頭被撞爛「影響逾5千人」

疫情衝擊大缺血！O型最慘全台還需1.3萬袋「台北只剩3天可用」

周日冷氣團南衝凍3天！2時間點「爆冷10°C」　明全台變天降雨熱區曝

《夫婦世界》小三私下超反差！傳「泡麵照」挑釁健身教練崩潰了

JHBL／猛飆41分無緣4強　信義曾則貴差點成金華殺手

好萊塢男星為了周興哲　赴日驚遇暴風雪

資本從2千萬虛增到25.2億！萬寶祿生技女董座涉詐欺賣股　羈押禁見

「台灣BOX」抗疫插管箱將量產　3暖醫無償設計找工廠被當詐騙...直到遇見他

JHBL／女子4強對戰卡司　民族對永仁、復興碰七賢

三星「4曲面螢幕」專利曝光！視覺上實現無邊框

航空業指名熱區　1500萬元入住「小中悅村」高級住宅區

拒繳贈與稅67萬元　鄧姓女子經行政執行署台南分署聲請管收獲准

紐約、巴黎、哥本哈根⋯全是搭景拍的！　艾迪瑞德曼「永遠走不出倫敦」老婆也傻眼

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

生活熱門新聞

240家藥局申請「退出口罩實名制」　陳時中回應了！

案365「4歲童染疫」12人有症狀檢驗結果出爐

路邊擺電鍋「2元代蒸口罩」　網算成本傻了

北捷正妹昏睡　一排英文引網暴動

300天「38度↑成常態」　她怕：中鏢秒重症

館長挨罰60萬「關鍵主因」曝光！

酒店妹確診　同事：她跟客人出場

快訊／新冠肺炎再添1死！埃及旅遊團團員

親睹邊緣化家庭！運將情緒潰堤：我好渺小

確診+2例感染足跡曝光　台灣增1死

強10倍！中研院找到抑制病毒「抑制劑」

明全台有雨　冷氣團再接力凍10°C

履歷漏填「這資料」秒變不錄取　過來人曝真相

國內第6死！埃及旅遊團員「曾用葉克膜」

更多熱門

相關新聞

公有市場防疫宣導分散人流、戴口罩

公有市場防疫宣導分散人流、戴口罩

南投市公有市場每天人流量多，南投市長宋懷琳10日到市場巡視，發現大部分的民眾都有戴口罩，但還是有少部分的民眾及攤商沒有配戴，除加以勸導外，也進行中央流行疫情指揮中心最新下達「人流分散」、保持安全社交距離等防疫措施宣導，同時發放攤商預購的口罩。

港實驗：乾蒸口罩無顯著殺菌效果

港實驗：乾蒸口罩無顯著殺菌效果

口罩寄海外首日「系統當機」　沈榮津道歉了

口罩寄海外首日「系統當機」　沈榮津道歉了

高虹安質疑7600萬片口罩「被失蹤」　沈榮津解答了！

高虹安質疑7600萬片口罩「被失蹤」　沈榮津解答了！

政大北京校友募3.7萬口罩捐母校

政大北京校友募3.7萬口罩捐母校

關鍵字：

電鍋口罩乾蒸PTT

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

案379「主婦變紅牌」 　確診女公關的難言之隱曝

確診女公關「穿超辣」出場照瘋傳！網比對驚：是子涵

張雅琴「9分鐘超狂全英文」嗆爆譚德塞！整場金句連發

「台灣人乞求譚德塞原諒」！推特文狂洗…點進傻了

獨／金芭黎護國舞小姐超慘現況曝

4分鐘嗆爆譚德塞！林薇超狂背景曝光

阿滴硬起來拆台譚德塞！募款400萬「刊登紐約時報」

吸到「往生者最後一口氣」醫曝恐怖下場

小玉嫌母奶噁心GG了！「廠商硬起來提告」

譚德塞罵台灣　日本網友反應曝光

日本妹在台買嘸口罩淚崩　「逆轉結局」登上日媒

《夫婦世界》金喜愛結婚24年　夫身價6億

譚德塞指控「種族歧視」獲非洲各國力挺

留英女孩4分鐘公開信　要求譚德塞道歉

譚德塞自嗨！飆罵完台灣　一天推文32次

更多

最夯影音

更多
譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉

譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉
林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面