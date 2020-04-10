柯文哲「會用煮飯電鍋煮口罩？」　他一情形…換新的反浪費：內鍋專用就好

▲中央日前宣導，可用電鍋蒸口罩殺菌增加使用次數。（圖／ETtoday攝影中心攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

中央目前宣導可用電鍋蒸口罩殺菌增加使用次數，引發外界正反不一的討論」，民眾黨主席、台北市長柯文哲8日被問及此事，反問「你會用煮飯的電鍋去煮你的口罩嗎？」不過就有網友在PTT上分享自己的做法，說他就是會用電鍋加熱消毒的人，「電鍋可以放各種不同大小的內鍋，你就一個內鍋專用就好了。」

這位網友在PTT的Gossiping板上回文，說他會用電鍋加熱消毒，「現在有些地方，明明很空曠，可是還是規定你戴口罩」，像他這幾天白天去101的時候，是真的沒什麼人、空曠的很。

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原PO說，另外還有他租車位的大樓，規定進大樓要戴口罩，但他只是走進去開車，2公尺內不會靠近任何人，「人家就規定了，就順著人家，要不然只是去開車，戴新的口罩也真是浪費，口罩乾蒸一下也可以除菌，比較沒味道。」

▲陳時中日前在記者會上示範用電鍋蒸口罩。（圖／ETtoday攝影中心攝）

至於柯文哲日前表示「你會用煮飯的電鍋去煮你的口罩嗎？」他直呼「人家明明是乾蒸，就是高溫消毒」、「另外，電鍋可以放各種不同大小的內鍋，你就一個內鍋專用就好了」，也認為最重要的還是社交距離跟環境、手部消毒等等，「社交距離隔很遠，少去人多的地方，口罩就不用一直浪費。」

貼文留言處就有人好奇跟原PO進行一場論戰，發問的人直問「在教大家蒸之前多少人一個口罩戴好幾天的？然後有事嗎？如果沒事為什麼還要蒸口罩？」「既然是拋棄式口罩為何還要放久？有人放口罩放到發霉還在戴嗎？」

看到問題後，原PO就回「殺菌好啊！沒菌沒味道，放久不發霉」、「某些人說，14個口罩輪著戴，第一個若有病毒，病毒14天已經不存活了，但是這樣可能會發霉。只是順便提到這點，重點還是高溫過的沒細菌、可除味。」

發問的人接著坦承，「好吧，說穿了我只是怕口罩有香菜或九層塔味……而且一年前跟我說拋棄式口罩要蒸，我一定會覺得方法很蠢」，原PO最後也強調「如果沒驗證過，可能我也不會去用，一般人也沒有實驗驗證的能力跟工具。」

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