連假在家防疫悶壞了！富盈數據：《集合了！動物森友會》瀏覽量直線上升

▲根據統計，《集合了！動物森友會》遊戲相關介紹網站，在清明連假期間瀏覽量直線上升。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

富盈數據今﹙10﹚日公布了「清明連假期間網路流量趨勢」，根據統計3月中旬後，網路閱讀量排行，出現「集合了！動物森友會」及「台南、屏東景點推薦」，相關網站閱讀瀏覽量直線上升。

4天清明連假全台景點體現大批旅遊人潮，衝擊防疫機制。任天堂話題遊戲《集合了！動物森友會》，讓玩家能安心、自由自在的解悶交流，出現不少「上島」攻略文及介紹文。

富盈數據指出，這次的「清明連假期間網路流量趨勢」，是藉由超過3,000個內容網群的閱讀數據及每月3.7億次跨網域閱讀量，分析民眾網路閱讀流量變化。

除了《集合了！動物森友會》相關網站外，富盈數據也注意到，清明連假當週「旅遊美食類」閱讀量也增加不少，顯示出連假前民眾們就開始蠢蠢欲動，閱讀量較上周整體提升約16%。

而各地的話題閱讀量，除了海外持續下跌外，台灣國內各地皆顯著上升，以南部跟未特別標明地區的主題性旅遊文章有較高表現。像是「台南」、「台南泡湯」、「屏東景點」及「台東4天3夜」等內容，皆是民眾閱讀搜尋重點。

▼遊戲類閱讀量以《集合啦！動物森友會》奪冠，各種攻略文及資料的文章為近期熱榜。（圖／富盈數據提供）