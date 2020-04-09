拍賣《動物森友會》素材「入帳30萬↑」他羨慕炸　網呆：比黃牛還猛

▲《集合啦！動物森友會》風靡全球。（圖／翻攝自《動物森友會》遊戲畫面）

網搜小組／鄺郁庭報導

任天堂遊戲《集合啦！動物森友會》風靡全球，推行三天內暢銷188萬套實體遊戲，成為Switch有史以來最快的銷售速度。就有網友在PTT的NSwitch板上發起閒聊「動森發大財！？」發現拍賣APP上有人在賣各種遊戲內的商品，價格從10-200元都有，而賣家目前已經入帳30萬左右。

這位網友貼出截圖，只見有人在拍賣APP上販售「[NS動物森友會]-素材/家具/鈴錢/黃金裝備/里程卷/服裝 動物之森。 挑戰市場最…」，價格部分雖然標示1元，但物品說明處都有詳細報價，像是櫻花套餐9樣170元、12星座家具12樣210元等等。原PO就在文中表示，「看到這賣場讓我羨慕不已，動森上市不到一個月，已經賣出27萬多件遊戲內的商品，商品價格從10-200元都有。」

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▲目前賣家已售出30.8萬。（圖／翻攝自拍賣APP）

《ETtoday新聞雲》找到該賣家的拍賣頁面，共販售142件商品，1413評價全都是5星評價，光《動物森友會》這個項目就賺了30.8萬元，是目前拍賣APP上的動森賣家中賺最多的，其餘則分別售出16.4萬、5.8萬等等。

看到貼文後，話題其他網友紛紛留言熱論，「厲害了那個動森」、「以前魔物獵人寶可夢都有在賣，但是都沒有動森噱」、「我前幾天還看到IG廣告這個，事業真d大」、「讓大家看看動森帶來的經濟效益，黃牛什麼的都太渺小了」、「玩動森還要花錢喔XDDD」、「當線上遊戲經營賣虛寶，猛的」、「太誇張了，這遊戲是長久經營細細品嚐的類型，為了速攻，用買的有什麼好玩的呢？」