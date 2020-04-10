親睹邊緣化家庭！運將到「荒涼貨櫃屋」載客…回程情緒潰堤：我好渺小

▲載客過程中上了一課。（示意圖／記者楊亞璇攝）



記者黃可昀／綜合報導

新冠肺炎尚未平息，對各行各業來說仍持續衝擊。計程車司機「王國春」特別有感，現在生意不好必須拚一點才有錢賺，正當他在煩惱生計時，偶然發現「這世界上每個角落，都存在著永遠無法乘風破浪的人」，日前載到的乘客就是個活生生例子，讓他體悟到其實自己很幸福，「覺得自己跟小夥比起來簡直不堪一擊」。

他8日在粉絲專頁「王國春-我只是個計程車司機」表示，當天接到一趟任務，按照備註前往一處貨櫃門口等待乘客，「車停到門口時，我被映入眼簾的畫面震撼住，久久無法言語」，看著眼前隱匿在稻田旁的貨櫃，壓根沒想過這荒涼所在居住著人，「原來，這個貨櫃並不是我所想的倉庫，而是住家…。」

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▲王國春在做善事過程中重拾自我價值。（圖／王國春授權使用）



叫車的年輕人向他揮了揮手，並小心翼翼地把老父親從屋內抱出來，兩人合力把老人安置在後座，接著那位年輕人跑去陰暗著廁所，蹲在角落清洗醫療用導管，「在只有一盞微弱鵝黃色燈泡照耀下的廁所，小夥背影顯得更加孤寂。」

王國春依照指示將他們載往醫院，一路上並無太多交談，但他內心百感交集，對方下車前他答應「不管等多久，我都願意載你」，因為他怕其他司機看到老人的狀況會拒載，或是載了後坐地起價，所以自己在醫院附近吃晚餐順便等他們，突然覺得前陣子在抱怨疫情害生意不好、無法上健身房的人簡直是庸人自擾，當自己在煩惱生意差的時候，那位年輕人面對的處境比他艱難好幾倍，「這些被邊緣化的家庭，活生生的搬在你眼前，你才會了解，它可以帶來的衝擊是有多巨大。」

送那對父子安全回家後，王國春一個人開車回高鐵排班，「開了10公里的路回高鐵，大概有8公里都是屬於哭到不能自己的狀態」，在釋放情緒的過程中，體認到自己有多渺小、脆弱，「這世界有太多太多這樣的個案，我們無法一一幫助，但起碼在老天給你機會遇到的時候，可以伸出援手」，回程他並沒有向年輕人收取費用，用「我剛好順路」的理由婉拒對方付錢，這不到200元的車資對他來說是兩餐伙食費，但對那對父子來說，可能已經是極大的幫助，「如果你跟我一樣，覺得自己很弱，做什麼都不對、做什麼都失敗，那麻煩你去做善事，做些好事。」。