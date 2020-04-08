才確診4天！她懷孕8個月急剖腹「隔天死亡」...男嬰還在ICU急救

▲巴西新冠肺炎確診病例已破萬。（圖／路透社）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，巴西33歲的物理治療師阿爾伯克基（Viviane Albuquerque）在懷孕第32週時身體不適，就醫後於4月1日確診新冠肺炎，由於病情持續惡化，在4日進行剖腹生產，雖順利產出男嬰，但在生產隔天不幸病逝，目前嬰兒還在加護病房急救中。

據英國《每日郵報》報導，阿爾伯克基的伴侶埃里克·席爾瓦（Erik Silva）表示，他們的嬰兒還在加護病房，但病情穩定。醫院也表示，醫療團隊目前正運用所有的資源幫助嬰兒。

席爾瓦（Silva）談到阿爾伯克基（Albuquerque）時提到，「她是一個非常勤奮和傑出的人，她將在今年年中畢業於法律專業，我們在一起已經四年了，我們的兒子叫埃里克（Erik），他目前正在康復中，他在8個月後出生了。」

A vítima, a fisioterapeuta Viviane Albuquerque, estava internada desde o início da semana, com sintomas da doençahttps://t.co/a3vsYRrEmc — Revista ISTOÉ (@RevistaISTOE) April 6, 2020

據了解，這是阿爾伯克基第二次懷孕，她曾生過5歲的雙胞胎女兒，一家人都不知道她是怎麼被新冠病毒感染的。

根據約翰霍普金斯大學最新數據顯示，巴西有12232例新冠病毒確診病例，其中566人死亡、127例康復。